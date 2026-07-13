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10年目でも現役続投…ボルボ『XC40』が大幅刷新か、新世代ディスプレイ採用へ

ボルボ XC40 改良新型の開発車両
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ボルボのコンパクトSUV『XC40』が、2027年にも2度目となる大規模改良を受けるようだ。欧州で開発車両が目撃され、エクステリアの刷新に加え、最新世代のインフォテインメントシステムを採用する可能性が見えてきた。

【スクープ画像】ボルボ XC40 改良新型の開発車両

XC40は2017年の発売以来、ボルボを代表するSUVとして世界市場で高い人気を維持している。2022年にはフェイスリフトを実施した。現在は、これを次期型へ移行するのではなく、現行モデルの商品力を高める方向で開発が進められているらしい。

今回目撃された開発車両は、ボディシルエットは現行型を踏襲するいっぽう、フロントまわりには明確な変更が確認できた。ヘッドライトは従来より細身となり、「トールハンマー」をモチーフとしたLEDシグネチャーも新デザインを採用する可能性がある。

ボルボ XC40 改良新型の開発車両ボルボ XC40 改良新型の開発車両

フロントグリルは厳重なカモフラージュで覆われているが、デザインが変更されるはずだ。フロントバンパーもデザインを見直し、現行モデルのサイドインテークは廃止されるかもしれない。下部には厚みのある樹脂製クラッディングを採用し、SUVらしい力強い印象を強めている。

リアでは、L字型テールランプの基本デザインを維持しながら、LEDグラフィックを刷新するとみられる。テールゲートの面構成もよりシンプルになり、リアバンパー下部のリフレクターは小型化される可能性がある。テスト車両に装着されていた2本出しマフラーは開発用の仮仕様とみられ、市販モデルでは異なるデザインとなる可能性が高い。

ボルボ XC40 改良新型の開発車両ボルボ XC40 改良新型の開発車両

室内では、インフォテインメントシステムの刷新に注目だ。コンパクトEV『EX30』で採用された大型の縦型センターディスプレイを搭載する可能性があり、ソフトウェアやユーザーインターフェースも最新世代へ更新されるとみられる。あわせて、内装素材やシート仕様の見直しも実施される可能性がある。

パワートレインは現行ラインアップを基本的に継承し、マイルドハイブリッドとプラグインハイブリッドを引き続き設定する見通しだ。内燃機関モデルでは、欧州の排出ガス規制への対応を目的とした改良や、シャシーセッティングの見直しによる走行性能の向上も期待できる。

発売から約10年を迎えるXC40だが、ボルボはフルモデルチェンジの間隔を延ばし、ソフトウェアやデザインのアップデートによって商品力を維持する戦略を進めている。XC40もその戦略を象徴するモデルのひとつとなる。競合モデルはBMW『X1』、メルセデス・ベンツ『GLA』、アウディ『Q3』、アルファロメオ『トナーレ』など。

《APOLLO NEWS SERVICE》

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