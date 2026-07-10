トイファクトリー「ZARA」、10年ぶりにリニューアル…東京キャンピングカーショー2026で初公開へ

トイファクトリーは7月10日、トヨタ『ハイエース』をベースにしたキャンピングカー『ZARA（ザラ）』の新型を発表した。10年ぶりのリニューアルとなる。

【画像】キャンピングカー『ZARA（ザラ）』の新型

キャンピングカー『ZARA（ザラ）』の新型

ZARAは、2011年に登場し人気を集めたが、法改正の影響で2016年に生産終了となっていた。今回、立体駐車場にも配慮した扱いやすいボディサイズは維持しつつ、最新装備を追加して再登場する。

販売は7月11～12日に東京ビッグサイトで開催される「東京キャンピングカーショー2026」で開始する。新型ZARAは同イベントで初公開される。

ベース車両はトヨタ「ハイエース・ワイドミドルボディ」で、車両サイズは全長4840mm×全幅1880mm×全高2105mm。立体駐車場の高さ制限2.3mにも配慮しやすいとしている。

乗車定員は5名で、セカンドシートは3名掛け。就寝定員は2名で、オプションで4名まで対応する。

キャンピングカー『ZARA（ザラ）』の新型

車中泊の暑さ対策として、アルパイン（ALPINE）が開発した車載専用「DCクーラーECOシステム」を標準搭載した。室内機は限られた空間を活かし、室外機はバンパー裏にコンパクトに収めている。

キャンピングカー『ZARA（ザラ）』の新型

ベッドはリヤのベッドマットを上下段で共通サイズとしており、旅のスタイルに合わせて組み替えが可能だ。上段ではベッド下に大型ラゲッジスペースを確保し、下段では2列目シートを倒してフラットベッドに切り替える。オプションで2段ベッドにも対応する。

また、車中泊でのトイレ不安に対応し、ウォーターレス・ラップ式トイレ「clesana X1（クレサナ）」専用の収納スペースを室内にあらかじめ確保したとしている。

「ZARA」の名称は、イタリア・ミラノのトレンド発信地「イゾラ・ザラ地区」に由来している。