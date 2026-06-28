DIYチャレンジャー必見！ 買うべき「デッドニング部材」はどんな製品？［カー用音響機材・チョイスの極意…パーツ＆部材編］

車載の音響システムをアップグレードしたいと思ったら、当連載の過去記事を掘り起こしてほしい。ここでは、製品選びのコツを全方位的に解説している。前回からは新章に突入し「パーツ＆部材編」をお贈りしている。今回は「デッドニング部材」について説明していく。

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◆音を良くするためには、車室内の音響的なコンディションも整えるべき！

カーオーディオシステムの完成度を上げていこうとするのなら、機材をグレードアップしていくのと併せて車室内の音響的なコンディションも整える作業も実行すべきだ。なおその作業の中心となるのは、「デッドニング」だ。

ちなみにデッドニングにはさまざまなメニューが有り得ているのだが、その中でのメインとなるのはドア内部への作業だ。そしてそれに加えて、車内の静音化作業もデッドニングの一メニューとなり、フロアや天井、さらにはリアゲートやAピラー等々、さまざまな場所で外来ノイスの侵入を防ぐ作業が行われたり、鉄板やパネル類が共振や共鳴しにくくなるような作業が行われることとなる。

で、まず今回からは、ドア内部にて行う作業で使われる部材の選び方について説明していく。

さて、ドア内部ではまずスピーカーの真裏にて「背圧対策」が実行される。「背圧」とは、スピーカーの裏側から放たれる音エネルギーのことを指す。これがドア内部でさまざまな弊害をもたらすので、それらを減らすために元凶を小さくすることが目指される。

「吸音材」の一例（フェリソニ・C-1）。

◆スピーカーの真裏に貼る「吸音材」は、「制振効果」も備えているとベター！

なのでスピーカーの真裏には、「吸音材」が貼られることとなる。これにて、背圧のパワーを吸い取ろうとするわけだ。。

ちなみに吸音材は各社からさまざまな製品がリリースされているのだが、その中からどのようなものを選べば良いのかというと……。

まず問題としたいのは「厚み」だ。というのも、スピーカーの奥側から鉄板までのクリアランスが狭い場合がほとんどだからだ。その空間に収まるものでないとNGだ。そして「吸音」効果に加えて「制振」効果までを備えているとさらに良い。なにせ背圧のパワーをまともに受ける場所なので、そこの鉄板は共振しやすい。しかし制振効果も発揮する部材であれば共振も減らせる。

そしてデッドニングではドア内部の鉄板の制振がさまざまな場所で実行されるので、「制振材」も必要となる。

「制振材」の施行例（フェリソニ・LDM-0.2）。

◆「制振材」は重いものほど高い効果を発揮するが、重過ぎないものの方が使いやすい！

なお、制振材もさまざまなメーカーからいろいろな製品が発売されているのだが、その多くは「ブチルゴム」と「アルミシート」が張り合わされてできている。このような部材を鉄板に貼り付けることで、ブチルゴムの重みにより鉄板がビビリにくくなる。

なお、構造的には各製品ごとで大きく変わらないのだが、比重が重いものから軽いものまでそこのところがさまざま異なる。で、重いものほど制振効果は高まるが、価格も高くなりがちで、そして重いものをたくさん用いるとドア内部が重くなり、クルマの燃費性能にも影響が出る。なので重過ぎないものの方が使いやすい。

また、使いやすい大きさにットされているものもあれば、大判状になっているものもある。なのでまずは部分的に施行しようとするならカットされているものの方が使い勝手が良く、全体的にしっかりと作業をしたいと思っていたら、大判状のものを手にするべきだ。

今回は以上だ。次回はこの続きをお届けする。お楽しみに。