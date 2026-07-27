マーレ、整備工場のデジタル化を支援する新システム発表へ…アウトメカニカ フランクフルト 2026

ドイツの自動車部品メーカーのマーレ（MAHLE）は、世界最大のアフターマーケット展示会「アウトメカニカ フランクフルト 2026」において、新しい「MAHLE Workshop Portal」を世界初公開すると発表した。

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同社は、独立系自動車整備事業者が従来型の整備工場からデジタルサービスセンターへ転換するのを支援するため、車両部品・整備機器・技術的専門知識・診断機能を一体化した統合型エコシステムの構築を進めている。

この取り組みの中心となるのが、新しい「MAHLE Workshop Portal」だ。技術情報、トレーニング、修理ソリューション、個別サポートを一元的に提供するクラウドベースのプラットフォームで、整備技術者やサービスアドバイザー、整備工場の経営者向けに無償で提供される。

ポータルにはAIを活用した機能と「ダイレクト・チケットシステム」を備えた統合型テクニカルサポートが搭載され、診断や修理に関する課題への迅速な対応を可能にする。スマートフォンやタブレット、デスクトップPCなどあらゆるデバイスに対応したレスポンシブデザインを採用しており、最初のパイロットプロジェクトは、欧州および南米でスタートする予定だ。その後、ドイツ国内の独立系整備工場向けに公開され、世界各地域へ順次展開される。

■高電圧バッテリーの診断を大幅に簡素化

「MAHLE Battery Workshop Support」は、高電圧バッテリーの修理に関して、整備工場が迅速かつ的確な判断を行えるよう支援

新たに導入される「MAHLE Battery Workshop Support」は、高電圧バッテリーの修理判断を迅速かつ体系的に行えるシステムだ。バッテリーが車両に搭載された状態でも取り外された状態でも、CANインターフェースを介して数分以内にバッテリーと直接通信し、不具合の特定とバッテリー状態の評価を行う。修理・交換の要否や専門修理センターへの送付の必要性についても、整備工場に最適な対応策を提示する。

■整備工場が顧客のもとへ出向く新サービス

「MAHLE Mobile Service」では、完全装備のサービス車両で技術者が顧客のもとへ直接訪問するサービスを実現する。オイル交換やブレーキサービス、点検、診断・ソフトウェア更新、空調サービス、高電圧バッテリー診断など幅広い作業に対応できる。このコンセプトのパイロットフェーズはすでに欧州でスタートしている。

■ローデ・シュワルツとの協業でレーダーセンサー検査を標準化

マーレはローデ・シュワルツ（Rohde & Schwarz）との協業により、修理後のレーダーセンサーを初めて標準化された手法で検査できるソリューションを開発した。マーレの「TechPRO Digital ADAS 2.0」校正システムとローデ・シュワルツの「RadEsT」高精度レーダーテスターを組み合わせることで、実際の走行状況を再現した条件下でレーダーコンポーネントの機能を検証できる。結果は測定・文書化・再現が可能で、高い修理品質を保証する。

■EVポートフォリオを2030年までに2000点超へ拡大

マーレは電動化向け補修部品の拡充も進めており、EV向け製品ポートフォリオを現在の1000点から2030年までに2000点以上へ拡大する計画だ。2025年以降はオンボードチャージャーやインプットフィルターなどの主要なパワーエレクトロニクス部品もラインナップに加わる。

■羊毛を使った新型キャビンエアフィルター

「CareMetix Natural」キャビンエアフィルターは、高い空気質と資源効率の高い素材利用を両立

新しい「CareMetix Natural」キャビンエアフィルターは、羊毛とろ過技術を組み合わせた製品で、フィルター性能を維持しながらカーボンフットプリントを低減する。揮発性有機化合物（VOC）の低減やマイクロプラスチック発生につながる素材の使用最小化にも配慮している。

なお、マーレのライフサイクル＆モビリティ事業部は世界28地域で事業を展開し、2025年度の売上高は12億ユーロを計上している。マーレグループ全体では約6万4000名の従業員を擁し、2025年の売上高は約113億ユーロだ。