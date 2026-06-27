ホンダ『シビックタイプR』受注停止のままモデルチェンジか？…土曜ニュースランキング

6月19～25日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ホンダ『シビックタイプR』のモデルチェンジに注目が集まりました。
ホンダの高性能FFスポーツモデル『シビックタイプR』（FL5型）を巡り、新たな動き。現行モデルは2022年の発売以来、世界中のスポーツカーファンから高い評価を獲得してきた。長期の受注停止や抽選販売が実施されるほどの人気を集めている。
『パジェロミニ』が復活、北米上陸か？ 三菱自動車が、今後6年間で13車種の新型モデルを投入する計画を明らかにした。ラインアップにはパジェロ復活モデルや新型ピックアップトラックが含まれ、ハイブリッド車5車種、PHEV5車種、EV3車種を軸とした商品展開を進める方針だ。
ドイツの高性能車チューナーのブラバスは、創業者ボード・ブッシュマンへのオマージュとなる限定スーパーカー「ブラバス ボード」（BRABUS BODO）を発表した。
アドバンスデザインテクノロジーは6月25日、並行輸入事業を新たに展開すると発表した。
第一弾として、いすゞのピックアップトラック『D－MAX』のVCROSS 3L ディーゼルターボのタイ生産モデルを、2026年7月1日より日本国内で販売する。
WRブルーのスバル『レヴォーグ』が放つ存在感はステーションワゴンの枠を超える。だが出発点はBLUELOVEさんの家族のためのクルマ選びだった。