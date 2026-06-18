ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱ふそう『eキャンター』、改良新型を発売…国内EV小型トラック初のクレーン架装対応シャシ設定

・改良新型「eキャンター」が全国の三菱ふそう販売会社で販売開始。国内EVトラック初となるクレーン専用シャシを新規設定し、建設業など幅広いニーズに対応。

・最新国際基準（UN-R13改正）に適合した電動パーキングブレーキ（EPB）を標準装備。イグニッションOFF時やドア開放時に自動作動し、事故防止に貢献。

・ケンウッド製センターディスプレイの標準装備や、充電中に空調を事前作動させる「キャブプレコンディショニング」のオプション設定など、利便性も向上。

三菱ふそう『eキャンター』改良新型のクレーン専用シャシ
  • 三菱ふそう『eキャンター』改良新型のクレーン専用シャシ
  • 三菱ふそう『eキャンター』改良新型のクレーン専用シャシ

三菱ふそうトラック・バス（MFTBC）は6月17日、電気小型トラック『eキャンター』の改良新型の販売を全国の三菱ふそう販売会社および地域販売部門で開始した。

【画像】三菱ふそう『eキャンター』改良新型のクレーン専用シャシ

改良新型は車両の基本性能と商品性を高めるとともに、国内のEVトラックとして初めてクレーン架装に対応した「クレーン専用シャシ」を設定（2026年6月現在、MFTBC調べ）。建設業などの幅広いニーズに応えるラインナップを実現した。

■国内EV初、クレーン専用シャシを新規設定

三菱ふそう『eキャンター』改良新型のクレーン専用シャシ三菱ふそう『eキャンター』改良新型のクレーン専用シャシ

クレーン専用シャシは、標準幅からワイド幅まで、総重量6t～8tクラスに対応。バッテリーサイズもSとMの各タイプでクレーン架装が可能だ。

2.9t吊りクレーンの架装に対応しており、都市部の建設現場やインフラ整備など、静粛性が求められる作業現場でのゼロエミッション化を後押しする。

■電動パーキングブレーキ（EPB）を標準装備

最新の国際基準（UN-R13改正）に適合した電動パーキングブレーキ（EPB）を標準装備した。イグニッションOFF時や、運転席のシートベルトを外してドアを開けた際など、一定の条件下でパーキングブレーキが自動で作動する。駐車時のブレーキかけ忘れを防ぎ、ドライバーの負担軽減と事故防止に貢献する。

■センターディスプレイ標準装備と新オプション機能

サイバーセキュリティ法規への対応も兼ね、ケンウッド製センターディスプレイを標準装備し、快適な操作環境を提供する。

また、新たなオプション機能として「キャブプレコンディショニング」を設定した。出発時刻に合わせて事前に冷暖房を作動させる機能で、充電ケーブル接続中に使用することで車両バッテリーの消費を抑えながら車内温度を整え、走行時の航続距離への影響を最小限に抑える。

MFTBCは改良新型eキャンターを通じ、カーボンニュートラル社会の実現に向けた商用車の電動化をさらに加速させるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱ふそう eキャンター

三菱ふそうトラック・バス

電気自動車 EV、PHEV、BEV

トラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews