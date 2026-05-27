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矢崎総業、EV・SDV向け製品を中心に出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

矢崎総業のブースイメージ
  • 矢崎総業のブースイメージ
  • 各種センサやコネクタといった「インフラ（基盤）」
  • UX（ユーザーエクスペリエンス:User Experience）を追求
  • 環境負荷の低減

矢崎総業は、5月27日（水）～29日（金）にパシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展する。

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今回の出展コンセプトは「つなぐを、つくる、おもしろく。」。"つなぐ"技術を単なる仕組みにとどまらせず、その先にある可能性をユニークなかたちで表現し、未来のモビリティ社会に貢献する製品を展示する。

展示テーマは3つだ。

「車内インフラの安定」は、EV（電気自動車）やSDV（Software Defined Vehicle）の拡大により、車両開発がソフトウェア中心に進む中、過酷な環境下でもクルマの安全を支えるセンサやコネクタといった「インフラ（基盤）」を通じて、矢崎の"つなぐ"技術を紹介する。

「UXの追求」は、単なる機能にとどまらず、ユーザーが製品やサービスを利用する際に得られる「使い心地」「感動」「楽しさ」などUX（ユーザーエクスペリエンス）を追求した製品群を展示する。

「環境負荷の低減」は、2050年のカーボンニュートラル実現や欧州のELV規則改正に向けた環境負荷低減の取り組みを紹介する。カーボンニュートラル／サーキュラエコノミーに貢献する材料や関連事業も取り上げる。

会場では専門スタッフが常駐し、自動車メーカーやサプライヤー、新たな協業先となり得る企業との交流や、課題解決・新規プロジェクトに関する相談に対応する。

なお、オンライン展示会サイト「ONLINE STAGE 1」は2026年5月19日（火）～6月9日（火）の期間で公開される。主催は公益社団法人自動車技術会。

矢崎総業は1941年創業。ワイヤーハーネス事業で世界トップクラスのシェアを誇り、自動車部品やエネルギー機器の開発・製造・販売事業を展開する。現在は世界46の国と地域に拠点を持ち、電気自動車市場の成長にも貢献している。

《森脇稔》

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