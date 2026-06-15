ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

SDV開発やAI活用などのソリューション、SOLIZEグループが披露へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

SOLIZEグループのブースイメージ
  • SOLIZEグループのブースイメージ

SOLIZEグループは6月17～19日、アイチ スカイ エキスポ（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。

今回の出展テーマは「変わるクルマ。変わる開発。～企画・開発から製造・保守まで『つながるプロセスDX』を実現～」。

現在の自動車開発では、ハードウェアとソフトウェアの融合によって業務が複雑化している。一方で、海外のOEM（自動車メーカー）と対等に競争するため、開発にかかる時間を大幅に短縮することが急務となっており、開発プロセス全体を根本から見直す必要性が高まっている。

この課題を解決するには、各担当者が決定事項だけでなく設計の意図まで漏れなく共有し、開発プロセスが途切れずにつながっていくことが重要だとSOLIZEグループは説明する。

ブースでは「全体最適で開発プロセスをつなげる変革手法」から「個別最適で工程をつなげるソリューション」まで、最新技術や導入事例を幅広く紹介する。

展示内容は大きく3つのテーマで構成される。

1つ目は「つながる世界『SDV開発』」で、仕様書・プロセス改革、ソフトウェア開発に特化した教育、アプリ開発ハッカソントライアル、管理システム構築、仮想開発環境構築、自動運転シミュレータ「ユレカ 1」などを展示する。

2つ目は「つながるために『知の形式知化』」で、設計要件化AI、設計品質・効率変革、設計自動化、評価品質・トレサビDX、認証業務品質高度化、カスタマー情報AI活用支援を紹介する。

3つ目は「工程をつなぎ、技術を掛け合わせ、データドリブン開発を実現」で、CAD・CAE効率化、解析高度化、デザインレビュー、生技DX、熱マネ部品開発、小ロット生産などを展示する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

SDV（Software Defined Vehicle）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews