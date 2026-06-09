自動運転などに向けた画像アノテーションサービス、矢崎総業が出展へ…画像センシング展 2026

矢崎総業は6月10日～12日、パシフィコ横浜で開催される「画像センシング展2026」に出展する。

今回の出展を担うのは、矢崎グループ内でAI・IT技術を活用して新たな価値を生み出すために2020年に創設された「AI・デジタル室」だ。

同室は、画像認識AI開発の現場が抱える課題を解決するサービスを展示会ブースで紹介する。

出展内容は、さまざまな課題を持つ企業を主な対象としている。

具体的には、自動運転・衛星・インフラ・農業など、自動化が難しい画像処理に手間がかかる。他社や社内で作成した教師データに精度のばらつきや整合性の問題がある。AIモデル開発において教師データ整備のリソースが不足している。図面やCADなど、現場ごとに表記ルールが異なりデータ整備が難しい、などだ。

ブースでは具体的な検知対象や価格帯についての相談も受け付ける。

矢崎の画像アノテーションサービスの特長は3点だ。

矢崎の社員によるアノテーション作業で高品質を担保。全量検査＋トリプルチェック体制で作業ミスを防止。自動運転・衛星・インフラ・図面など高難易度案件での豊富な実績、だ。

特に相談が多い業界として、自動車・電機・機械製造業（外観検査・ライン分析・部品検知）、建設・インフラ領域（衛星画像や図面の構造理解）、IT・情報通信（画像認識AI開発・アノテーション業務の外部化）を挙げている。

6月12日（金）15:10～16:00には、イメージセンシングセミナー「画像認識・LLM開発の新定石：成功のカギを握る『高品質アノテーション』とデータ戦略」に登壇する。

自動運転・製造業での異常検知・防災分野での変容検知など、高難易度・専門領域のAI自動化を検討するプロジェクトマネージャーやエンジニアを対象としている。

矢崎総業は1941年設立。世界トップクラスのシェアを誇るワイヤーハーネス事業を中心に、自動車部品やエネルギー機器の開発・製造・販売を手がける。現在は世界46の国と地域に拠点を展開し、電気自動車市場の成長にも貢献している。