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いすゞA&S、停車時クーラーや快適用品パッケージ展示へ…ジャパントラックショー2026　

・いすゞA&Sは5月14日～16日にパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」に出展し、いすゞグループブース内に専用コーナーを設置する。

・展示の目玉は停車時クーラー「Everycool」やベッド下クローゼットのほか、快適用品パッケージ「REST +（レストプラス）」の参考出品。

・出展車両にはメッキ用品や今秋発売予定の新商品「ラウンドカーテン」を装着。

いすゞとUDトラックスのジャパントラックショー2026ブースイメージ　
  • いすゞとUDトラックスのジャパントラックショー2026ブースイメージ　
  • いすゞA&S
  • 快適用品パッケージ「REST +（レストプラス）」

いすゞA&Sは、5月14日（木）から16日（土）までパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」に出展する。

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同社はいすゞグループ（いすゞ自動車・UDトラックス合同出展）ブース内に「いすゞA&Sコーナー」を設置。「持続可能な物流へ。純正用品が最適をつくる」をテーマに、機能性・快適性を向上させる用品の展示と、次世代用品（参考出品）の展示を行う。

GIGAトラクタ用「停車時クーラー Everycool」は、エンジンを切った状態で使える冷房装置。ドライバーの労働環境を整えながら経営効率の向上にも貢献する。リヤガラスを遮らない配置により後方視界を確保している。

GIGA用「ベッド下クローゼット」は、ベッド下に3分割の大容量収納スペースを設け、毛布や枕などの収納に対応する。

コンセプト展示として、快適用品パッケージ「REST +（レストプラス）」を参考出品する。これは、長距離運行を支えるドライバー向けに、純正用品でキャブ内の休息空間を進化させるコンセプト展示だ。脱着式テーブルや間接照明、快適なソファーベッドを備え、限られた空間でも上質なリラックス環境を実現する。

また、いすゞグループブース内の出展車両には、各車に「メッキグリル」「メッキミラーカバー」「メッキミラーステー」などの外装用品を装着。いすゞELF EV』と『ELFmio』には今秋発売予定の新商品「ラウンドカーテン」を装着して展示する。

ジャパントラックショー2026の開催時間は10:00～18:00（最終日の5月16日のみ17:00まで）。主催は一般社団法人 国際物流総合研究所だ。

《森脇稔》

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