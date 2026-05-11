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伊Kimera、パイクスピーク挑戦の新型スーパーカー「K39」を5月15日発表…公道仕様も同時公開へ

・キメラ・アウトモビリがパイクスピーク挑戦用レーシングカー「K39」と公道走行可能な市販版を5月15日に初公開

・K39はフルカーボン製モノコックシャシーを採用し、仮想風洞で徹底的に空力を最適化している

・2026年のパイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムへの参戦を予定している

Kimera Automobili『K39』のティザー
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イタリアのスーパーカーメーカー、キメラ・アウトモビリ（Kimera Automobili）は、5月15日にイタリア・コモ湖畔のホテル・ヴィラ・フローリにおいて、新型レーシングカー『K39』と、その公道走行可能な市販版を初公開する。

【画像】Kimera Automobili『K39』のティザー

K39は、同社がこれまでに手がけた「EVO37」「EVO38」の流れを受け継ぎ、キメラのDNAと精神を色濃く残している。しかし今回の車両には、より明確な目標が与えられている。それが、アメリカ・コロラド州で開催される世界屈指のヒルクライムレース「パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム」への挑戦だ。

その目標に応えるため、K39はしなやかかつ攻撃的なフォルムと、高い空力性能を備えた設計となっている。ボディワークを含む全ての部品にカーボンを使用したモノコックシャシーを採用しており、仮想風洞で膨大な時間をかけて空力形状を磨き上げた。インスピレーション元となった車両の面影を強く残しながらも、最高水準の空力効率を実現している。

キメラ・アウトモビリは2026年、K39でパイクスピークの山頂を目指す。「頂上に到達したとき、キメラが単なる夢ではないことが証明される」と同社は語っている。

《森脇稔》

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