『ゆるキャン△』SEASON3 新グッズ、二次元コスパから登場…ヤマハ「ビーノ」で一息つく志摩リン描き下ろし

アニメ『ゆるキャン△ SEASON3』の新グッズが、コスパのブランド「二次元コスパ」から登場する。

【画像】ゆるキャン△ SEASON3 新グッズ

ラインナップは、バイクで一息つく志摩リンを描き下ろしたアクリルマルチキーホルダーとスクエア缶バッジ、手帳型スマホケース、そして作中に登場するアウトドア用品店「カリブー」のロゴ入りドライTシャツと薄手ドライパーカーの全5種だ。

描き下ろし志摩リン アクリルマルチキーホルダー バイクでひといきVer.と、描き下ろし志摩リン スクエア缶バッジ バイクでひといきVer.の2点は、2026年5月17日（日）に本栖高校モデル地（旧下部小学校・中学校）で開催される〈『ゆるキャン△』本栖高校文化祭2026〉のコスパブースにて先行販売される。なお、コスパブースの出展は5月17日（日）のみとなる。

アクリルマルチキーホルダーのサイズは縦約8cm×横約7.5cmで、アクリル製。価格は880円（税込）。キーホルダー部分を外してファスナーマスコットとしても使用でき、別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」を使えばスマホへの取り付けも可能だ。

描き下ろし 志摩リン スクエア缶バッジ バイクでひといきVer.

描き下ろし 志摩リン 手帳型スマホケース

スクエア缶バッジはH78mm×W53mmのアルミニウム製で、価格は660円（税込）。バッグや洋服などに取り付けて楽しめる。

両商品の一般販売は2026年7月下旬を予定。基本予約受付期間は2026年5月31日（日）まで。

手帳型スマホケースLは、広げた時のサイズが縦164mm×横195mm、折り畳み時は横90mm・厚み24mmで、合成皮革（PUレザー）製。価格は4730円（税込）。端末を回転させたまま撮影できる回転スライド式を採用し、カメラホールがないため様々なメーカーの機種に対応する。マグネット式ベルトやカードポケットも備える。

カリブー ドライTシャツはS/M/L/XLの4サイズ展開で、カラーはコヨーテとブラックの2色。価格は3520円（税込）。吸水・速乾性能に加え、UPF20・UVカット率約95%の紫外線カット効果を持つ高機能ウェアだ。

カリブー 薄手ドライパーカーはM/L/XL/XXLの4サイズ展開で、カラーはブラックとグレーの2色。価格は6380円（税込）。軽量・速乾・紫外線防止効果を備え、アウトドアやスポーツシーンにも対応する。

いずれも一般販売は2026年7月下旬予定で、コスパ オンラインショップを含むコスパ オフィシャルストアにて予約受付中だ。