ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ガラス保護フィルム『アーマーテック』、D1グランプリとD1ライツに正式採用

ガラス保護フィルム『アーマーテック』はD1グランプリ出場車両への施工も進む
  • ガラス保護フィルム『アーマーテック』はD1グランプリ出場車両への施工も進む
  • D1グランプリ　複数（2台）で走る“追走（Battle Run）”
  • 高い防御性能の誇り、クリアな視界を確保するARMOTEK
  • アーマーテックフィルムなしでは大きな傷が入るような場合でも、フィルム施工済み車なら無傷、または小さな傷ですんでしまうケースがほとんど
  • D1グランプリ出場車両への施工も進む
  • 埼玉県警察車両
  • 東京消防庁全地形活動車に正式採用
  • アーマーテック装着車両「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」がAXCRクラス優勝

SPが展開する国産の高機能ガラス保護フィルム『ARMORTEK（アーマーテック）』が、国内ドリフト競技の最高峰「D1グランプリ（D1GP）」および「D1ライツ」において、公認ウィンドウ保護フィルムとして2026年シーズンより正式採用されることが決定した。

【画像全10枚】

2026年シーズンは装着推奨の位置づけだが、2027年シーズンからは標準採用（装着義務化）となる。ドリフト競技では前走車からの飛び石によるウィンドウ破損リスクが常に伴うため、アーマーテックの採用によって競技車両の維持とドライバーの安全確保が図られる。高価なポリカーボネートウィンドウの交換コスト削減にも貢献するとしている。SPは両シリーズへのシリーズスポンサードも行い、競技全体を支援する。

アーマーテック「AWF-01」は、125μmの特殊4層構造フィルムで、ハードコート層と高透明PETフィルムを基材としている。可視光線透過率（VLT）89.6％、写像鮮明性（DOI）98.5％を誇り、歪みのないクリアな視界が確保されている。水接触角113度の高い撥水性、UVカット率98.3％の機能も備えている。グラベロ試験（飛石衝撃試験）では、フィルム表面に打痕が生じた場合でも、フィルム下のガラスはほぼ無傷という結果が実証されている。

高い防御性能の誇り、クリアな視界を確保するARMOTEK高い防御性能の誇り、クリアな視界を確保するARMOTEK

なお、可視光線透過率89.6％は車検にも対応しており、埼玉県警察のパトロールカーや東京消防庁の全地形活動車（救出救助車）にも正式採用されている。モータースポーツの分野では、アジアクロスカントリーラリー（AXCR）出場車両にも採用実績があり、2024年には俳優の哀川翔さんが総監督を務める「FLEX SHOW AIKAWA Racing with TOYO TIRES」からAXCRに参戦し、TIG（改造無制限ガソリンクラス）でクラス優勝を果たした川畑真人選手のマシンにも採用された。また、ホンダコレクションホールの収蔵車両にも採用されている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

D1グランプリ

東京消防庁

TOYO TIRES

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES