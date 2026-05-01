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トイファクトリー、最新キャンピングカー出展へ…FIELDSTYLE TOKYO 2026

・トイファクトリーが5月9日・10日にFIELDSTYLE TOKYO 2026へ出展する

・フィアット・デュカトがベースのgioia、Bruggeと、A.I.M正規輸入車を展示する

・水を使わず持ち運べるウォーターレストイレ「クレサナ X1」などを会場で体感できる

フィアット『デュカト』をベースにした「gioia（ジョイア）」
  • フィアット『デュカト』をベースにした「gioia（ジョイア）」
  • フィアット『デュカト』をベースにした「gioia（ジョイア）」
  • フィアット『デュカト』をベースにした「gioia（ジョイア）」
  • フィアット『デュカト』をベースにした「Brugge（ブルージュ）」
  • フィアット『デュカト』をベースにした「Brugge（ブルージュ）」
  • フィアット『デュカト』をベースにした「Brugge（ブルージュ）」
  • メルセデスベンツ・スプリンターベースの「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」
  • メルセデスベンツ・スプリンターベースの「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」

トイファクトリーは、5月9日（土）・10日（日）の2日間に開催される日本最大の遊びの祭典「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展すると発表した。

【画像】トイファクトリーの最新キャンピングカー

同イベントは「FIELDSTYLE」が10周年を迎え、今年は東京で初開催となる。トイファクトリーは中部エリアで人気の高い同ブランドに合わせ、東京会場で製品を紹介する。

トイファクトリーブースでは、フィアット『デュカト』ベースのオリジナルモデルとして「gioia（ジョイア）」と「Brugge（ブルージュ）」を展示する。

gioiaはファミリー向けモデルで、最大5名乗車・5名就寝が可能だ。広い居住空間を生かし、デュカトモデルで最大のベッド面積を持つ設計が特徴という。

Bruggeは全長約6mのマルチルーム付きモデルで、最大5名乗車・4名就寝に対応する。2段ベッドやマルチルーム、キッチンなどを備え、マルチルームには防災にも役立つ先進のウォーターレストイレ「clesana（クレサナ）」が標準搭載される。

また、欧州プレミアムモーターホームブランド「A.I.M」からは、ドイツのモーターホーム「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」を展示する。メルセデスベンツ『スプリンター』ベースのキャブコンモデルで、全長約7m。4名乗車・最大5名就寝で、休暇を「自分専用のスイートルーム」に変える提案だとしている。

さらに、ウォーターレストイレ「クレサナ X1」も会場に登場する。ニオイを漏らさないフィルム性能や自動密閉技術、持ち運び可能なモバイルトイレが特徴で、実機を見ながら密閉性能などを体感できる。

同イベントでは、トイファクトリーのグループ会社「ビーンズ」が手がける「CRAFTPLUS（クラフトプラス）」も出展する。カーインテリア用品とクラフトカーをハンドメイド製作するブランドとして、車中泊やバンライフ、アクティビティと融合したカーライフの新たなジャンルを提案する。

《森脇稔》

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