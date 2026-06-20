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「私がYSPを選んだ理由」ヤマハの新車購入者による「台本の無い座談会」開催へ…参加者を募集

「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP
  • 「USインターカラー」のヤマハ XSR900 GP
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ヤマハ発動機販売は、ヤマハスポーツバイク専門店「YSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）」で新車を購入したユーザーを対象に、座談会企画「台本の無い座談会 "私がYSPを選んだ理由"」を開催すると発表した。参加者を募集している。

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この企画は、同社が掲げる「Re:route "自分"」というコンセプトのもと、ユーザー同士が自身のバイクライフについて自由に語り合うもの。司会者が提示するテーマに沿って体験を話してもらう形式で、台本は用意されない。当日の様子は動画として収録し、次世代のヤマハライダーへのメッセージとして公開する予定だ。

開催日時は2026年8月1日（土）で、午前の部（9:00～12:00）と午後の部（13:00～16:00）の2部制。会場は東京都品川区で、詳細は参加者にのみ案内される。撮影は1時間程度を想定しており、終了後は参加者同士の懇親会（軽食）も予定されている。

参加には複数の条件をすべて満たす必要がある。申込時点で18歳以上の成人であること。YSPで新車を購入し、現在もその車両に乗っていること。当日、購入した車両で会場に来場できること（不法改造車両は不可。交通費・ガソリン代は自己負担）。動画への顔出し・声出しが可能なこと。7月22日（水）19:00～20:00のオンラインオリエンテーションに参加できること。

応募者多数の場合は審査が行われ、SNSアカウントに本人と愛車の写真が掲載されている応募者が優先される。結果は7月10日（金）までに参加者にのみ連絡される。

参加特典としてデジタルギフト「デジコ」1万ポイント（1万円相当）が贈られる。

申込期間は6月16日（火）～7月5日（日）23:59。募集定員は午前・午後の部それぞれ5名程度。

撮影した動画は2026年11月上旬に、ヤマハグループ公式ウェブサイトおよびYouTube・Instagram・X（旧ツイッター）などのSNS、YSP店頭、各種広告媒体で公開される予定だ。

《森脇稔》

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