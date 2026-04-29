ヌバック調の高触感表皮材を採用、ブリッドがスポーツシート『ストリームス・クルーズ・ヌグレ』発売

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が、人間工学に基づいたメディカルコンフォートモデル「STREAMS CRUZ NUGRAIN（ストリームス・クルーズ・ヌグレ）」を4月27日より受注開始した。購入・注文は全国のBRIDE取扱店より。

【画像】ブリッドのスポーツシート『ストリームス・クルーズ・ヌグレ』

同製品は、アキレスが開発した高触感表皮材「ヌグレ（NUGRAIN）」をシート表皮として採用したモデル。ヌバックのような触感を再現した本革製品に極めて近い風合いを持ちながら、合成皮革のため汚れにくくメンテナンスが簡単な点が特長だ。チャコールグレーのシックな色調と落ち着いた上品なデザインで、ワンランク上の優雅さを演出するとしている。

カラーはチャコールグレーの1色展開。シートヒーター搭載モデル（12V専用）も用意される。難燃生地を使用した日本製で、保安基準適合モデルとなっている。重量は約15kg（参考数値）。取り付けには別売の車種別シートレール等が必要なほか、別売りでアームレストも用意されている。

税込み価格は、シートヒーター無しモデル［I32NR1］が19万8000円、シートヒーター付きモデル［I35NR1］が21万7800円。