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GTI FAN FEST 2026、VWグループジャパン豊橋本社で開催…6月13日

GTI FAN FEST 2026
  • GTI FAN FEST 2026

フォルクスワーゲン ジャパンは、GTI誕生50周年を記念した特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を、6月13日(土)に開催すると発表した。

会場はフォルクスワーゲン グループ ジャパンの本社である豊橋本社(愛知県豊橋市明海町5番地の10)で、時間は10:00～15:00(開場9:00)だ。

イベントは全国のフォルクスワーゲンGTIオーナーおよびフォルクスワーゲンオーナーを対象とする。事前に特設サイト等で募集し、抽選で招待する。参加条件はフォルクスワーゲン車での来場であり、詳細は特設サイトで確認する必要がある。

当日は、オーナーが自慢の愛車を披露するほか、専用ふ頭、テクニカルサービスセンター、Parts Depot(パーツデポ)など通常は立ち入れない施設を特別公開する。車両の日本到着から出荷、部品供給までの流れや、納車前点検(PDI)と品質管理体制の紹介も行う。

さらに、歴代GTIの特別展示やフォルクスワーゲンのフルラインアップ、グループブランド車両の展示、専属トレーナー同乗による体験試乗会などを予定している。ステージコンテンツや限定ツアー、イベント限定グッズの販売、名物フードの販売もある。

《森脇稔》

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