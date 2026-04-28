TOYO TIRE、小型トラック・バス用オールウェザータイヤ「デルベックス M635」9月発売

TOYO TIREは、小型トラック・バス用オールウェザータイヤ「デルベックス M635（DELVEX M635）」を9月より国内市場で順次発売すると発表した。発売サイズは15サイズで、価格はオープンだ。

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eコマース市場の成長を背景に、宅配便を中心とした小口配送の物流需要は拡大しており、国内の宅配便取扱個数も高水準で推移している。こうした用途で使用される小型トラックは発進と停止を頻繁に繰り返す運行が多く、タイヤの摩耗が進行しやすい傾向にある。同社はこのような使用環境を踏まえ、本製品を開発した。

「デルベックス M635」の開発では、同社独自のトラック・バス用タイヤ開発基盤技術「e-balance（イー・バランス）」を活用している。大型ブロックパターン設計およびワイドスチールベルト構造によってトレッド部の剛性を確保し、走行時に生じやすい過度なブロック変形を抑制した。

さらに、積載量が少ない状態での走行シーンも想定し、トレッド面中央部にワイドセンターエリアを設けることで接地状態を安定させている。低荷重時にも摩耗が偏りにくい構造とすることで、摩耗ライフを14%向上（従来品M634比）させるとともに、ブロック表面に生じる段差状の摩耗を40%低減している。

トレッドパターンにはサイプと呼ばれる細かい切れ込みを設けており、ブロック剛性を維持しながら雨天時や浅雪路面におけるトラクション性能を高めた。これにより、路面状況が変化しやすい場面でも発進や制動時の挙動を安定させ、ドライバーの安全運転を支える。

また、同社独自のゴム材料開発基盤技術「ナノバランステクノロジー（Nano Balance Technology）」を活用した低燃費コンパウンドをトレッドベース部に採用し、転がり抵抗を低減。稼働率の高い小口配送用途を想定し、燃料費やCO2排出量の削減に貢献する低燃費性能にも配慮している。

本製品は、2026年5月14日から16日までの3日間、パシフィコ横浜（横浜市）で開催される「ジャパントラックショー2026」の同社ブースにおいて、展示車両に装着した形で初披露される予定だ。

発売サイズは2026年9月に8サイズ、2027年1月に7サイズの計15サイズを展開する。同社は中期経営計画「中計'26」の重点施策である「トラック・バス用タイヤ事業の強化」を推進しており、物流現場の実態を踏まえた製品開発を通じて業務効率化や環境負荷低減に貢献していく。