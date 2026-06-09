ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

水陸両用バス「スカイダック横浜」、ポケトークのAI同時通訳導入…77言語対応で訪日客をサポート

水陸両用バス「スカイダック横浜」で、AI同時通訳「Sentio - ポケトーク for ツアー」を導入
  • 水陸両用バス「スカイダック横浜」で、AI同時通訳「Sentio - ポケトーク for ツアー」を導入

ポケトークは、日の丸自動車興業が運行する水陸両用の観光バスツアー「スカイダック横浜」において、AI同時通訳サービス「Sentio - ポケトーク for ツアー」の提供を6月8日より開始した。

「Sentio - ポケトーク for ツアー」は、観光やビジネスなどのツアーにおいて、案内スタッフの音声をリアルタイムにテキストと音声で翻訳する同時通訳サービスだ。

最大77言語での案内に対応しており、日本語のみを話すガイド1名で多言語対応を実現できる。通訳の手配や多言語人材の確保といった運用上の負担やコストを大幅に削減できる点が大きな特長だ。

ツアー参加者は自身のスマートフォンで二次元コードを読み込むだけで即時に利用でき、事前のソフトウェアインストールも不要だ。翻訳結果はテキストで読むだけでなく音声でも聴くことができ、バリアフリーなサービス提供も可能にする。

「スカイダック横浜」は、横浜・みなとみらいエリアを陸上と水上の両方から楽しめる観光バスで、道路からそのまま海へ飛び込む「スプラッシュ」が最大の見どころだ。赤レンガ倉庫やコスモクロック21、横浜ベイブリッジなど横浜を代表する景観を特別な視点から楽しめる。2016年の運行開始以来、累計利用者数は30万人を突破している。

近年、訪日外国人の増加に伴い観光における多言語対応の重要性が高まっており、言語の違いによる情報格差の解消が観光分野の重要課題となっている。

ポケトークは「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げており、同サービスを通じて日本の観光業界の発展と訪日外国人観光客の満足度向上に貢献するとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人工知能（AI）

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews