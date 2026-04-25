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「どこまでも黒」マセラティ『グレカーレ』、創業111周年記念の日本限定車「ネロ・インフィニート」発売

マセラティ グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート
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マセラティジャパンは4月24日、ミドルサイズSUV『グレカーレ モデナ』をベースとした特別仕様車「グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート」を発売した。マセラティ創業111周年を記念した日本限定の特別仕様車で、国内導入台数はわずか13台となる。

【画像】特別仕様車の「グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート」

本シリーズは2022年の『ギブリ／レヴァンテ ネロ・インフィニート』に始まり、2025年には『グレカーレ トロフェオ／モデナ ネロ・インフィニート』を発売。今回はそれらに続く最新作となる。

「ネロ・インフィニート」とはイタリア語で「どこまでも続く黒」を意味する。その名の通り、黒の美学をテーマに仕立てられた一台だ。

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エクステリアには深みのあるメタリックペイント「ネロ・テンペスタ」を採用し、20インチのエテレ・スタッガードホイールはグロッシーブラック仕上げ。「Maserati」および「Grecale」のリアバッジもブラックで統一し、細部まで引き締まった印象を強調している。

また、純正アクセサリーの「セルフレベリング センターキャップ」を標準装備し、ディテールへのこだわりを追求した。

インテリアには創業111周年を記念した専用プレートを配し、ブランドの歴史と伝統を感じさせる空間に仕上げている。インテリアカラーはネロ（グリージョ ステッチ）を採用する。

ハンドル位置は右ハンドル。ボディカラーは専用色「ネロ・テンペスタ」のみの設定となる。車両本体価格は1235万円（税込）。

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《レスポンス編集部》

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