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マセラティ新作ウォッチ「SORPASSO」、レーシングDNAをスポーティ＆エレガンスに昇華…先行発売

・Maseratiの新作ウォッチ「SORPASSO」を5月11日に先行発売

・42mmケースで10ATM防水。自動巻きはMIYOTA 8N24、クロノグラフはJS25

・オンタイム横浜ロフト店で期間限定のMaserati POP-UP SHOPを開催する

マセラティの新作ウォッチ“SORPASSO(ソルパッソ)
  • マセラティの新作ウォッチ“SORPASSO(ソルパッソ)
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  • マセラティの新作ウォッチ“SORPASSO(ソルパッソ)

ビヨンクールは、イタリアのラグジュアリーブランド「Maserati（マセラティ）」の新作ウォッチコレクション「SORPASSO（ソルパッソ）」を、5月11日にオンタイム横浜ロフト店で先行発売した。

【画像】マセラティ新作ウォッチ「SORPASSO」

あわせて、期間限定の「Maserati POP-UP SHOP」を開催する。ブランドの世界観を体感できる空間として、新作コレクションをいち早く見られるとしている。

「SORPASSO」は、MaseratiのレーシングDNAを現代的なスポーティ＆エレガンスへ昇華した新コレクション。ラインアップは自動巻きモデル1型、クロノグラフモデル3型の計4品番だ。

仕様は、いずれも42mmケースで10ATM防水を備える。自動巻きモデルはMIYOTA 8N24を採用し、クロノグラフモデルはJS25ムーブメントを採用する。価格は、自動巻きモデルが69,300円（税込）。クロノグラフモデルは各50,600円（税込）だ。

POP-UP SHOPの開催期間は5月11日（月）から6月11日（木）まで。開催店舗はオンタイム横浜ロフト店。所在地は神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7Fだ。

発売は先行が5月11日（月）、一般発売が6月12日（金）。販売店舗はオンタイム横浜ロフト店、H°M’S“ WatchStoreオンラインストア、他全国正規取扱店だ。

《森脇稔》

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