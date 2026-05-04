「いつか乗りたい！」マセラティ111周年の「日本限定車」発売にSNS興奮！「カラー統一でカッコいい！」の声

マセラティジャパンは4月24日、マセラティ創業111周年を記念したわずか13台の日本限定車『グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート』を発売した。SNSでは、「カラーリング統一でカッコいい！」「日本限定車出してくれるの嬉しいな」など、話題になっている。

【画像】マセラティ グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート

本シリーズは2022年の『ギブリ／レヴァンテ ネロ・インフィニート』に始まり、2025年には『グレカーレトロフェオ／モデナ ネロ・インフィニート』を発売。今回はそれらに続く最新作となる。

「ネロ・インフィニート」とはイタリア語で「どこまでも続く黒」を意味する。その名の通り、黒の美学をテーマに仕立てられた一台だ。

マセラティ グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート

エクステリアには深みのあるメタリックペイント「ネロ・テンペスタ」を採用し、20インチのエテレ・スタッガードホイールはグロッシーブラック仕上げ。「Maserati」および「Grecale」のリアバッジもブラックで統一し、細部まで引き締まった印象を強調している。

また、純正アクセサリーの「セルフレベリング センターキャップ」を標準装備し、ディテールへのこだわりを追求した。

インテリアには創業111周年を記念した専用プレートを配し、ブランドの歴史と伝統を感じさせる空間に仕上げている。インテリアカラーはネロ（グリージョ ステッチ）を採用する。

マセラティ グレカーレ モデナ ネロ・インフィニート

ハンドル位置は右ハンドル。ボディカラーは専用色「ネロ・テンペスタ」のみの設定となる。車両本体価格は1235万円（税込）。

X（旧Twitter）では、「グレカーレネロいつか乗りたい！」「とんでもない値段かと思ったら、1000万円くらいから買えると知って驚いた」「カラーリング統一でカッコいい！」「トライデントマークとエンブレムも黒だともっといいな」「日本限定車出してくれるの嬉しいな」など、主にカラーリングについて様々な意見が飛び交い話題となっている。