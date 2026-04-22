「トーンコントロール」を駆使すると、聴きやすさがアップ！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

愛車の音響機材の性能を上げていこうとする趣味の世界の、面白さや奥深さを紐解いている当連載。現在は「サウンドチューニング編」をお届けしている。今回も前回に引き続き、超基本機能でできる“チューニング術”を公開する。

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◆音色を変える機能「トーンコントロール」は、少しの操作で効かせるのがコツ！

今回は、「トーンコントロール」という機能の活用法を紹介していく。

まずトーンコントロールとはどのような機能なのかを説明しよう。これは「音色を変更する機能」だ。そしてこれは、純正、市販を問わずほとんどの「メインユニット」に搭載されている。

で、多くは「バス（低音）」と「トレブル（高音）」の2つの音量をそれぞれ調整できるようになっている。またはその2つに加えて「ミドル（中音）」のコントロールもできるようになっているものもある。

なお、せっかく搭載されている機能なので最大限に活用したくなるので、バスもトレブルも目一杯上げたくもなるのだが、そのような使い方はNGだ。もともとのサウンドとかけ離れていくばかりで、上手い使い方とは言い難い。もちろん好みに応じて好きに使えば良いわけだが、少しの上げ下げでも案外大きく変化する。微調整で効果的に使うのがコツとなる。

「トーンコントロ-ル」の操作画面の一例。

◆欲しい方の逆を少し下げる、という引き算の操作もときに有効！

ところで、例えば「もう少し低音を強調したい」と思う場合にはバスを少し上げれば良いのだが、逆にトレブルを少し下げる、という使い方もアリだ。そうすることでむしろ全体がすっきりしつつ好みのサウンドになる、ということもある。欲しい方の逆を少し下げるという使い方があることも、頭の中に入れておきたい。

そしてトーンコントロールは、聴いている音量によっても使い方を変えると音楽が聴きやすくなる。

まず大きな音で音楽を聴いているときには、とかく低音と高音の両方が目立ち過ぎてうるさく感じることがある。そう感じたときには、バスとトレブルを少しずつ下げてみよう。そうするとサウンドがマイルドになるはずだ。

純正スピーカーの取り付け位置の一例。

◆音量が小さいときには、バスとトレブルを上げると聴きやすくなる！

逆に、同乗者がいて会話するときなど小さい音量で音楽を流しているときには、バスとトレブルの両方を少しずつ上げてみよう。音量が小さくなると、低音と高音の両方とも一層聴き取りにくくなる。なのでこのような操作をすると、全体のトーンバランスが整う。

ところで、大きな音量で音楽を聴いているとドア内部の鉄板がビビることがある。そうなるのならドア内部の鉄板の共振を止める作業（デッドニング）を施したいところだが、トーンコントロールでもある程度の対処が可能だ。

というのもドア内部の鉄板をビビらせる元凶は、スピーカーの裏側から放たれる音の中の低音成分だ。ゆえにバスを少し絞ると、弊害の元凶を小さくできる。試す価値は大だ。

今回は以上だ。次回からはある程度高度な機能の使い方を説明していく。乞うご期待。