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アウディ「Origin」、静けさのインスタレーションに新デザイン哲学を表現…ミラノデザインウィーク2026

・アウディはミラノデザインウィーク2026で「Origin」を初公開

・Zaha Hadid Architectsと共同し、建築体験として静けさを演出する

・会場ではRS 5のほか、F1のAudi R26も展示し技術進歩を訴える

アウディ「Origin」
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アウディはミラノデザインウィーク2026において、静けさをテーマにしたインスタレーション「Origin」を初公開した。

【画像】アウディ「Origin」

Zaha Hadid Architectsとの共同制作で、訪問者が立ち止まり、考え直すきっかけをつくる狙いだ。

「Origin」は、必要なものだけを残し、余分を削ぎ落として純粋な意図を見せるという考え方を、建築的な体験として表現する。旧大司教神学校の中庭に設置され、現在はポートレート・ホテル（Corso Venezia）として使われている場所の歴史的な環境と、彫刻のような構造が静かに呼応する。

作品は1日の中で変化する。反射や影が移り、訪問者の動きに合わせて表面の見え方が変わるという。都市の刺激が強い中で、建築そのものが感覚の強さに対する落ち着いた対比になるとしている。素材感は、チタンなどの技術素材を連想させるマットな金属の肌で、回廊の色合いを控えめに吸収し、反射することで、現代デザインとミラノの建築遺産の対話を生むとしている。

また、ミラノではインスタレーションと並行して、アウディの新型『RS 5』も展示される。アウディ・スポーツが手がける最初の高性能プラグインハイブリッドで、日常での電動化された走りを、精密さと洗練で届けるとしている。

さらに、アウディはF1への参入も示す。ミラノでは「Audi R26」も見られ、世界最高峰のモータースポーツの舞台で、技術進歩や競争力、ブランドの文化的な広がりを目指す姿勢を打ち出す。

アウディはミラノで13年連続で参加してきた。車を見せることが目的ではなく、サステナビリティや都市生活、素材の革新など、自動車の枠を超えた文化的な議論に関わると説明する。マッシモ・フラスチェッラ氏（AUDI AGのチーフ・クリエイティブ・オフィサー）は、「世界がますます忙しくなる中で、デザインは人々が雑音をふるい分け、明確さを見つけ、本当に大切なものにつながる手助けをする必要がある」と述べた。

《森脇稔》

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