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BYD AUTO 京都四条、4月18日オープン…京都府初のショールーム付き正規ディーラー

BYD AUTO 京都四条
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BYDの日本法人BYD Auto Japan（BAJ）の正規ディーラーのバックスeモビリティは、4月18日に京都府初となるショールーム付き正規ディーラー店舗「BYD AUTO 京都四条」をオープンする。

オープン初日の4月18日（土）と19日（日）の2日間はオープニングフェアを開催する。今夏発売予定の電気で走る軽自動車『RACCO』を特別展示し、京都でBYD車の試乗や購入相談を希望する人に向けた機会を提供する。

店舗は京都市内の主要幹線道路である四条通と葛野大路通が交わる「葛野大路四条」交差点至近に位置する。名神高速道路「京都南IC」から車で約20分で、飲食店やショッピング施設も多いという。

ショールームでは、2025年12月に発売したスーパーハイブリッドSUV「SEALION 6」、 「RJCカーオブザイヤー2025-2026」でインポートカーオブザイヤーを受賞した「SEALION 7」、さらに「SEAL」「ATTO 3」「DOLPHIN」を展示する予定だ。白を基調にした空間で、BYDに関する専門知識を持つセールス・スタッフが商談や試乗の受付を担当する。

整備面では、BYDのEVに関する高度なトレーニングを受けた「BYD Academy」プロフェッショナルなサービス・スタッフを配置する。

BYD AUTO 京都四条の所在地は京都府京都市右京区西院安塚町1番地1。営業時間は10:00～18:00、定休日は火曜日、第1月曜日だ。

《森脇稔》

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