ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

車体無加工でオフロードランプを装着、IPF『ランクル250』専用「ボンネットランプステー」が発売

IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」
  • IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」
  • IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」
  • IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」
  • IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」

IPFからトヨタ『ランドクルーザー250』（TRJ250W、GDJ250W 2024年4月～）専用パーツ「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」が新発売。税込み価格は1万5400円。

【画像】IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」

同製品は、IPF製のオフロード用補助ランプをランドクルーザー250のボンネット上端部に取り付けるための専用ステー（固定金具）だ。ボンネット端にあるワイパーカウルと呼ばれるカバーを外して本製品を装着する仕組みで、車体を切ったり穴を開けたりする加工は一切不要。ボルトを締めるだけで取り付けられるボルトオン設計を採用しており、必要がなくなれば純正の状態に戻すことも可能だ。

IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」

ステーはカバー状の形状になっており、ランプの配線を目立たないよう処理できる点も特徴のひとつ。サイド部分にはIPFのロゴがあしらわれ、車体との一体感を持たせたデザインに仕上げられている。

対応するランプはIPF製の4機種で、2インチシングルドライビングランプ［S-631］、2インチキューブドライビングランプ［S-632］、4インチオクタゴン DR-ML［S-880ML］、4インチラウンド DR-C［S-990］となっている。なお、ランプ本体は別途購入が必要だ。

セット内容はステー本体（左右各1個）、ボルト・ナット、説明書。オフロード走行時の視認性向上を求めるランドクルーザー250オーナーに向けた製品となっている。

IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ランドクルーザー250

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES