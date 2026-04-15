車体無加工でオフロードランプを装着、IPF『ランクル250』専用「ボンネットランプステー」が発売

IPFからトヨタ『ランドクルーザー250』（TRJ250W、GDJ250W 2024年4月～）専用パーツ「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」が新発売。税込み価格は1万5400円。

【画像】IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」

同製品は、IPF製のオフロード用補助ランプをランドクルーザー250のボンネット上端部に取り付けるための専用ステー（固定金具）だ。ボンネット端にあるワイパーカウルと呼ばれるカバーを外して本製品を装着する仕組みで、車体を切ったり穴を開けたりする加工は一切不要。ボルトを締めるだけで取り付けられるボルトオン設計を採用しており、必要がなくなれば純正の状態に戻すことも可能だ。

IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」

ステーはカバー状の形状になっており、ランプの配線を目立たないよう処理できる点も特徴のひとつ。サイド部分にはIPFのロゴがあしらわれ、車体との一体感を持たせたデザインに仕上げられている。

対応するランプはIPF製の4機種で、2インチシングルドライビングランプ［S-631］、2インチキューブドライビングランプ［S-632］、4インチオクタゴン DR-ML［S-880ML］、4インチラウンド DR-C［S-990］となっている。なお、ランプ本体は別途購入が必要だ。

セット内容はステー本体（左右各1個）、ボルト・ナット、説明書。オフロード走行時の視認性向上を求めるランドクルーザー250オーナーに向けた製品となっている。

IPF「ボンネットランプステー for ランドクルーザー250」