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ホンダカーズ中央佐賀「HONDA TAKEO PARK asobiba」、子ども主役イベント開催へ…4月18‐19日

HondaCars中央佐賀 武雄インター店
  • HondaCars中央佐賀 武雄インター店
  • ダンス体験レッスン講師 NA2Ki（なつき）／DANCE STUDIO status.によるショーケース
  • 3×3バスケットボールの体験レッスン

ホンダカーズ中央佐賀は、地域交流拠点「HONDA TAKEO PARK asobiba（アソビバ）」で、4月18日（土）・19日（日）の2日間、子どもたちを主役としたスポーツ・カルチャーイベントを開催する。

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イベントは、子どもが主役となるスポーツプログラムを通じて、地域に新たな交流の場をつくる取り組みだ。ダンスでは、日ごろの練習の成果を披露する場を設け、来場者に向けたパフォーマンス機会をつくる。

また、3×3プロバスケットボールチームとの交流機会を設け、子どもが憧れや目標に触れる機会を提供する。地域のスクールやスポーツチームとの連携も行い、成長につながる体験を生み出す方針だ。

さらに、Hondaの電気自動車による可搬型給電を活用し、イベント運営の一部電力を賄う。災害時の電源確保の可能性を体感し、平時から防災意識を高める機会とする。

イベント概要は「TAKEO asobiba Vol.1 2026 SPRING」。会場は武雄市武雄町大字冨岡12863-1のホンダカーズ中央佐賀 武雄インター店 asobibaである。駐車場は「JAさが 武雄支所」駐車場を借り、会場から徒歩約400mとする。

日程は、4月18日（土）がダンスDAYで、ショーケースは11:30～12:30、ダンス体験レッスンは13:30～14:00。4月19日（日）は3×3バスケDAYで、江北ミニバスチームレッスンは10:00～12:30、3×3バスケ体験レッスンは13:30～14:30。雨天の場合は延期する。

4月18日は、佐賀県内のダンススタジオ「DANCE STUDIO status.」のスクール生を招き、ダンスショーケースを開催する。来場者が当日参加できるダンス体験レッスンも実施する。

4月19日は、3×3プロチーム「LEO BLACKS SAGA」を招き、「江北ミニバスチーム」とのレッスンを行う。プロ選手との直接交流を通じて、技術向上とスポーツの魅力を体感できるとしている。3×3バスケ体験レッスンも当日参加可能だ。

《森脇稔》

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