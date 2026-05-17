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バイクカスタムの「MOTONE CUSTOMS」、DGR 2026 TOKYO CENTRALに出展へ…東京・葛西で5月17日開催

MOTONE CUSTOMSパーツでドレスアップされたSCRAMBLERと参加者（2025年）
  • MOTONE CUSTOMSパーツでドレスアップされたSCRAMBLERと参加者（2025年）
  • MOTONE CUSTOMSパーツでカスタマイズされたSCRAMBLER900
  • 真鍮やロゴをあしらったカスタムパーツの展示・販売
  • キャップやコーチジャケットも販売予定
  • 限定モートーンオリジナルステッカー

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を手がけるプロトが正規輸入代理店として扱うモートーン カスタムス（MOTONE CUSTOMS）が、5月17日に開催される「DGR 2026 TOKYO CENTRAL」に出展する。

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ディスティングイッシュド ジェントルマンズ ライド（Distinguished Gentleman's Ride、以下DGR）は、2012年にオーストラリアで誕生した世界的なクラシックバイクのチャリティイベントだ。

クラシックバイクやカスタムバイクを愛するライダーたちが、紳士的なスーツスタイルで参加し、街中を走る姿が特徴的だ。

その起源は、テレビ番組でスーツ姿のままクラシックバイクにまたがる「粋な装い」にインスパイアされた一人のバイク愛好家が、バイク文化の普及と社会的課題の解決を目的としてスタートしたものとされている。

2026年のDGR TOKYO CENTRALは、5月17日9時00分～16時00分に東京・葛西のカヌー・スラロームセンターを会場として開催される。参加には事前予約が必要で、エントリーの締め切りは5月16日20時00分。

MOTONE CUSTOMSは、真鍮やロゴをあしらったカスタムパーツの展示・販売を行うほか、キャップやコーチジャケットなどのアパレルも販売予定だ。

当日MOTONE CUSTOMSの商品を5000円購入するごとに、限定のモートーン オリジナルステッカーがプレゼントされる。

また、2026年の展示車両として、MOTONE CUSTOMSパーツでカスタマイズされた『スクランブラー900』が登場する予定だ。

MOTONE CUSTOMSパーツでカスタマイズされたSCRAMBLER900MOTONE CUSTOMSパーツでカスタマイズされたSCRAMBLER900

当日のコンテンツとして、パレードラン（葛西～ゲートブリッジ～お台場の湾岸エリア）、コーヒーブレイクサービス、チャリティオークション／ワンコインチャリティーライド、プロフォトスタジオ／集合写真、DGRのたしなみ講座、用品ブランド出展、が予定されている。

プロトは1981年4月に創業。二輪・四輪パーツの販売からスタートし、現在は車両（オートバイ・Eスクーター・Eバイク）・部品・用品の総合商社として事業を展開している。

オリジナル車両ブランド「ゼロ エンジニアリング（ZERO ENGINEERING）」による大型オートバイ「ロードホッパー」の製造・販売や、自社商品「エフェックス（EFFEX）」の開発なども手がける。

CSR活動として、国内最大規模のものづくり人材育成事業「学生フォーミュラ日本大会」へのサポートも行っている。

《森脇稔》

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