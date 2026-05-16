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お台場の「実物大ガンダムユニコーン立像」が終了へ、8年11か月の展示に幕

お台場の「実物大ガンダムユニコーン立像」が終了へー8年11ヶ月の展示に幕、フィナーレ施策を実施
  • お台場の「実物大ガンダムユニコーン立像」が終了へー8年11ヶ月の展示に幕、フィナーレ施策を実施

東京都江東区のダイバーシティ東京プラザ内に設置されている「実物大ユニコーンガンダム立像」が、2026年8月末をもって展示を終了することが発表されました。

◆実物大ユニコーンガンダム立像の展示が終了へ

同立像は2017年9月に公開されて以来、8年11カ月にわたって多くのファンや観光客に親しまれてきました。ガンダムシリーズの人気作品「機動戦士ガンダムUC（ユニコーン）」に登場するモビルスーツ「ユニコーンガンダム」を実物大で再現したもので、お台場を代表するランドマークの一つとして広く知られています。

フィナーレに向けては、新たなデカール装飾を施した特別仕様での展示が予定されているほか、さまざまなイベントや催しも計画されています。長年にわたって多くの人々を魅了してきた立像の最後を飾るにふさわしい演出が期待されます。

展示終了の具体的なスケジュールやイベントの詳細については、「実物大ユニコーンガンダム立像」公式サイトにて順次公開される予定です。

お台場のシンボルとして親しまれてきた同立像の展示終了は、ガンダムファンのみならず、観光地としてのお台場を訪れてきた多くの人々にとっても、一つの時代の終わりを告げる出来事となりそうです。


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《編集部@INSIDE》

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