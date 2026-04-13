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電動4輪の特定小型原付「LBIRD」、航続50km…Sun Emperorが4月27日初公開へ

・Sun Emperorの特定小型原動機付自転車「LBIRD」をMakuakeで2026年4月27日公開予定

・前2輪・後2輪の4輪構造でふらつきを抑え、歩道6km/h・約12km/h・20km/hの3モードを用意する

・最大50kmの連続走行をうたい、48V 13Ahバッテリーを家庭用100Vで充電できる

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」
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電動モビリティメーカーのSun Emperor（サンエンペラー）は、初の4輪モデルとなる特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」を、クラウドファンディングサービス「Makuake」で4月27日に初公開すると発表した。

【画像】特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

掲載画像はプロトタイプで、実際の製品とは一部仕様が異なる場合があるという。

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

LBIRDは、従来の2輪・3輪モデルと異なり、前2輪・後2輪の4輪構造を採用する。走行時の安定性を高め、日常の移動で不安要素となりやすい「ふらつき」を軽減する設計だ。

近距離移動での利便性も重視し、買い物や通勤、観光地での移動などを想定する。ペットや荷物の積載にも対応し、車両中央のセンターバッグを備える。

特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」特定小型原動機付自転車「LBIRD（エルバード）」

走行モードは3つある。歩道走行モードは最高速度6km/hで、法律で許可された歩道を走行できる。ゆったり走行モードは最高速度約12km/h、快適走行モードは最高速度20km/hで、車道や自転車道を想定する。

また、モード切り替えは走行中ではなく、車両停止時にメーターのボタン操作で行う。歩道走行モードでは前後の緑ランプ（最高速度表示灯）が常時点滅し、車道・自転車道走行モードでは常時点灯するという。

タイヤは14インチの大径タイヤを採用し、段差や傾斜のある路面でも安定感を維持する。

航続距離は一回の充電で最大50kmの連続走行が可能とし、バッテリーは48V 13Ahを標準搭載する。充電はバッテリーを車体から取り外し、家庭用100Vコンセントで行える。バッテリー重量は4.35kgだ。

Sun Emperorは、これまで2輪・3輪タイプのモビリティも展開してきた。LBIRDは4輪構造による安定性や自立性、積載能力を重視したモデルで、2輪・3輪に比べ小回り性能はやや劣る一方、バック機能を搭載して狭い場所での取り回しも可能だ。

《森脇稔》

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