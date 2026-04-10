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ホンダコレクションホールとコラボ、SPがウインドプロテクションフィルム提案へ…モーターファンフェスタ2026

ガラス保護フィルム「アーマーテック」
  • ガラス保護フィルム「アーマーテック」
  • ＜参考＞大阪オートメッセ2026出展ブース
  • ホンダコレクションホール収蔵車両施工実績
  • 2000 カストロール 無限NSX-GT（JGTCシリーズチャンピオン車両）
  • 1990 出光MOTION無限シビック（全日本ツーリングカー選手権車両）

株式会社SPは、4月19日（日）に富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町）で開催される「モーターファンフェスタ2026 in 富士スピードウェイ」に初出展する。

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同社は「ホンダコレクションホール」とのコラボレーションにより、大切な愛車を守るウインドプロテクションフィルムの提案を行う。ブースでは、ホンダコレクションホール収蔵車両である2000年式カストロール 無限「NSX-GT」（JGTCシリーズチャンピオン）と、1990年式ホンダ「シビック」（全日本ツーリングカー選手権 車両）のヘリテージマシンを展示する。

ホンダコレクションホールは1998年に開業し、ホンダの代表的な製品150台以上を展示するほか、歴史的な二輪・四輪のレースマシンを実際に走行可能な状態で保つ「動態保存」を実施している。株式会社SPは、これまでエスアンドカンパニーが行ってきたガラス保護フィルム「アーマーテック」関連の事業を継承し、さらなる発展を目指して設立された新設会社だ。

展示車両は、2000年式カストロール 無限NSX-GTと、1990年式出光MOTION無限シビック（全日本ツーリングカー選手権車両）を予定する。

開催概要は、日時が2026年4月19日（日）8:00～17:00（予定）、場所が富士スピードウェイ。主催はモーターファンフェスタ2026運営委員会で、後援は三栄、協力は富士スピードウェイとなっている。

《森脇稔》

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