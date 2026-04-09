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ジェネシスのSUV『GV70』、ダーク仕上げの「プレステージ グラファイト」追加…ニューヨークモーターショー2026

・ジェネシスがGV70 SUVに「プレステージ グラファイト」トリムを追加し、2027年モデルとして発表した。

・外装には21インチダークメタリックホイール、赤いブレーキキャリパー、グロスブラックミラーキャップなどスポーティな装備を採用した。

・内装にはナッパレザーとスエードインサート、カーボンファイバートリムを採用し、専用スタートアップアニメーションも搭載した。

ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」
  • ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」
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  • ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」

ヒョンデの高級車ブランドのジェネシスは、SUVの『GV70』の新グレード「プレステージ グラファイト」をニューヨークモーターショー2026で発表した。

【画像】ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」

このトリムはすでにスポーツセダン「G70」に設定されており、今回GV70 SUVにも展開される。ジェネシスは、大胆なデザインと洗練されたパフォーマンスへのこだわりを改めて示した形だ。

■ダークでスポーティな外装

ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」

『GV70 プレステージ グラファイト』の外装は、ラインナップの中でも際立つ、よりダークでパフォーマンス志向のキャラクターを持つ。

21インチのダークメタリックグロッシーアルミホイールがアスレチックなスタンスを強調する。さらに、専用の赤いブレーキキャリパーがパフォーマンス志向を視覚的に表現し、外観に力強いアクセントを加えている。グロスブラックのミラーキャップがスリークでスポーティな印象を与え、外装全体に施されたダーククロームアクセントがGV70の個性的なスタイリングをさらに際立たせる。

■上質さとスポーティさを両立した内装

ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」

内装には、スエードインサートとヘッドレストへのロゴ刺繍を施したナッパレザーシートを採用し、洗練されながらもアスレチックな空間を演出している。

新たに採用されたカーボンファイバートリムがキャビンにハイパフォーマンスな雰囲気を加え、柔らかな素材との視覚的なコントラストを生み出している。また、ドライバーが乗り込んだ瞬間から特別感を演出する専用のスタートアップアニメーションも搭載された。

■新色を含む4色を設定

ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」ジェネシス『GV70』の「プレステージ グラファイト」

ボディカラーは新色2色を含む全4色から選択できる。新色は「セレス ブルー マット」と「ベーリング ブルー」で、いずれも車両の視覚的な存在感を高める色調だ。このほか「マカル グレー」と「ウユニ ホワイト」も用意されている。

《森脇稔》

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