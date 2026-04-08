WAKO'S監修、オートバックスがレース技術を投入した「ARTAプレミアム・エンジンオイル」をリニューアル発売

オートバックスセブンのレーシングスポーツブランド「ARTA（エーアールティーエー）」が、エンジンオイル「ARTAプレミアム・エンジンオイル」をリニューアルし、4月中旬から全国のスーパーオートバックス、A PIT AUTOBACS、オートバックス公式通販サイトで順次販売を開始する。

【画像】ARTAプレミアム・エンジンオイル

今回発売する製品は、スーパーGTでレースチーム「ARTA（16号車）」とテクニカルパートナーシップを組む和光ケミカルの監修のもと開発された。和光ケミカルは1976年設立以来、40年以上にわたり潤滑油を主としたケミカル製品を手がけ、モータースポーツの世界で製品を提供してきた実績を持つ。

新製品は高性能ベースオイル（合成油）と独自の添加剤を組み合わせ、高い熱安定性と耐摩耗性を実現した。これによりエンジン保護性能と軽快なエンジンフィールを両立させている。ストップ＆ゴーを繰り返す都市走行など、エンジンに高い負荷がかかる環境下でも安定した性能を発揮し、油膜を長時間維持することでエンジン内部を保護する。

製品ラインアップは【0W-20】【5W-30】【5W-40】の3種類の粘度タイプを用意。それぞれ4L/1L缶で販売され、税込み価格は4Lが1万1800円、1Lは3280円となっている。いずれもエンジンパフォーマンスを重視するドライバー向けのプレミアムエンジンオイルと位置づけられている。

「ARTA」は、元レーシングドライバーの鈴木亜久里とオートバックスが1997年に設立したモータースポーツプロジェクト