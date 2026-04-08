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「ラリー車といえばこのホイール！」オーゼット『ラリーレーシング』40周年で登場した最新モデルが「むっちゃカッコいい」と話題に

オーゼットジャパン「ラリーレーシング」誕生40周年記念モデル『OZ RR40』
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オーゼットジャパンは、同社を代表するホイール「Rally Racing（ラリーレーシング）」の誕生から40年を記念した新モデル『OZ RR40（アールアールフォーティ）』を発表した。これに対しSNS上では「むっちゃカッコいい」などファンから歓喜の声があがっている。

【画像】オーゼットジャパンの新モデル『OZ RR40』

RR40は、Rally Racingが持つ丸みを帯びたディッシュデザインとレーシングテイストを受け継ぎながら、現代の車両に対応した強度・剛性・フィットメント性能を向上させたスポーツホイールだ。カラーはレースホワイトとハイパーチタニウムの2種類が用意される。

発売は17インチの10アイテムからスタートし、続いて18インチ、その後も順次サイズ展開を広げていく予定で、2026年春より販売を開始する。

オーゼットジャパン「ラリーレーシング」誕生40周年記念モデル『OZ RR40』オーゼットジャパン「ラリーレーシング」誕生40周年記念モデル『OZ RR40』

17インチでは7.5Jの10アイテムが販売され、税込み価格はいずれも6万9300円。18インチでは7.5J・8J・8.5J・9Jの展開で全24アイテム、税込み価格は9万200円から9万3500円となっている。

このニュースに対しX（旧Twitter）上では、「コレなんだよ！」「ラリー車といえばこのホイール！」「OZラリーが出るやん！」など、ファンからは歓喜の声があがり話題となっている。

また、「むっちゃカッコいい」「OZ新作カッコよくて悩む」「めちゃくちゃ好み」など、ラリーレーシングらしさを前面に打ち出したデザインに高評価の声が多く見られた。

《園田陽大》

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