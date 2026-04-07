メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 新型、スウェーデンで最終冬季テスト完了…「AMGレースエンジニア」搭載

メルセデスAMGは、まもなく世界初公開を迎える新型メルセデスAMG『GT 4ドアクーペ』の最終冬季テストを、スウェーデン北部で実施した。

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同車は、AMGらしい高性能と最大限の俊敏性・ハンドリング性能を両立するモデルとして開発されている。中核となるのが「AMGレースエンジニア」と呼ばれるシステムだ。ハードウェアとソフトウェアを高度に連携させたこのシステムにより、レスポンス・コーナリング・スリップ挙動を個別に調整でき、ドライバーの運転スタイルや状況に合わせた精密なハンドリングと最大限の走る喜びを実現する。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 新型（プロトタイプ）

■凍結湖と雪道で限界を探る

最終冬季テストは、スウェーデン北部アルイェプログのAMGテストサイトで行われた。凍結した湖面と雪に覆われた道路では、完璧なトラクション・優れた駆動力配分・絶対的な車両制御が試される。雪と氷の上でのテストは、車両の限界をより速く安全に探り、制御システムを細部まで最適化できる利点がある。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 新型

■3つのロータリーコントロールで走りを自在に調整

AMGレースエンジニアには、3つの走行ダイナミクスロータリーコントロールが用意されている。

「レスポンスコントロール」ダイヤルは、アクセルペダル操作に対する電動モーターのレスポンスを調整する。快適でなめらかな特性から鋭いレスポンスまで、選択した走行プログラムに応じて変化する。

「アジリティコントロール」ロータリーコントロールは、垂直軸まわりの俊敏性、すなわちコーナリング挙動を変化させる（走行プログラムS/S+/RaceでESPオフ時のみ個別切り替え可能）。可変・適応型の駆動力配分により、ホイールベースが短く感じられたり長く感じられたりする特性を生み出し、軽いアンダーステアからニュートラル、コントロールされたオーバーステアまで幅広い挙動を実現する。

「トラクションコントロール」ロータリーコントロールは、スリップ制御のためのトラクションコントロール介入を9段階で調整できる（走行プログラムS/S+/RaceでESPオフ時のみ切り替え可能）。この機能はすでにAMG GT RおよびAMG GT ブラックシリーズで実績を持つ。

これら3つのロータリーコントロールは「ESPオフ」モードでのみ全機能を発揮し、クローズドコースで経験豊富なドライバーが新次元の走行ダイナミクスを体験できる。「レスポンスコントロール」機能はESPオン時にも使用可能だ。

■フル電動スポーツカー初、3基のアキシャルフラックスモーター採用

新型AMG GT 4ドアクーペは、「AMGパフォーマンス4MATIC+」全輪駆動システムで駆動力を路面に伝える。フル電動スポーツカーとして初めて3基のアキシャルフラックスモーターを採用した。切り離し可能な電動モーターにより、前後輪へのトルク配分の最大限の可変性を実現。さらに後輪2輪間での個別駆動力配分（トルクベクタリング）も備える。後輪駆動から全輪駆動への切り替えは、車両システム全体の制御アルゴリズムを統合した高度なマトリクスに基づき、感知できないほどシームレスに行われる。

ブレーキシステムには高性能油圧複合ブレーキを採用。前軸にカーボンセラミックブレーキ、後軸にスチールブレーキを組み合わせ、回生・摩擦ブレーキ・両者の組み合わせのいずれの場合も、一貫して精密で心地よいブレーキペダルフィールを提供する。

メルセデスAMG GT 4ドアクーペ 新型（プロトタイプ）

■AMGアクティブライドコントロールサスペンション

サスペンションには「AMGアクティブライドコントロール」エアサスペンションを採用。3段階切り替え式エアスプリングとセミアクティブロールスタビライゼーションにより、スポーティさと快適性の幅広いスプレッドを実現する。8.2Lの圧力アキュムレーターが迅速な車高の上げ下げと速度依存型レベルコントロールを可能にし、航続距離の向上にも貢献する。

ショックアブソーバーはリバウンドと圧縮の両方で調整可能なセミアクティブ式で、従来のアンチロールバーに代わる油圧相互接続要素を採用。ダイカストと鍛造を組み合わせた新しい軽量技術により、重量削減とリサイクル率向上も実現している。

■直接冷却バッテリーで極寒でも高性能を維持

3基の革新的なアキシャルフラックスモーターと直接冷却バッテリーセルが、新型AMG GT 4ドアクーペの心臓部だ。バッテリーコンセプトは、連続して何度でも呼び出せる高性能を可能にする。バッテリーの温度管理はさまざまな走行状況に合わせてインテリジェントに制御され、加熱・冷却の両方向で機能する。

各セルはレーザー溶接モジュールにグループ化され、電気的に非導電性のオイルを使った高性能冷却液が各セルを個別に包み込み、最適な温度管理を実現。極寒の環境下でも充電性能を維持できる点も特長だ。