名探偵コナン×スカイダック横浜、特別ラッピングバスが4月10日から運行開始

日の丸自動車興業は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とタイアップし、特別ラッピングデザインの水陸両用バス「スカイダック横浜」を4月10日（金）から8月31日（月）まで運行する。

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本企画は、同日より全国ロードショーとなる劇場版とのコラボレーションとして実施するものだ。映画の舞台である横浜の街を、水陸両用バスでドライブとクルージングを楽しみながら体感できる特別企画となっている。

スカイダック横浜は2016年の運行開始から10年目を迎え、累計利用者数は30万人を突破している。

バス車内では、本企画のために収録したコナンの特別アナウンスを楽しめる。ただし、案内すべてが特別アナウンスになるわけではなく、イベント運行は対象外となる。

コラボグッズ付きチケットは、乗車運賃に追加1500円で購入できる。内容はチケット型ステッカー、デザインデコシール、スカイダックグッズ（色ランダム）のセットで、数量限定となっている。オンライン予約時に対象プランを選択して申し込む。予約は3月30日（月）15時から開始。

「みなとハイカラコース」は、日本丸メモリアルパーク（桜木町）を出発し、横浜三塔・赤レンガ倉庫・海上航路を経由して日本丸メモリアルパーク（みなとみらい）に戻る約50分のコースだ。料金は平日が大人3600円・子供1800円・幼児（0～3歳）500円、土日祝などは大人4000円・子供2000円・幼児500円となっている。

「トワイライトクルーズ」は土日祝（一部繁忙期の平日を含む）に運行し、日本丸メモリアルパーク（桜木町）から万国橋・海上航路を経由して戻る約40分のコースで、料金は大人4000円・子供2000円・幼児500円だ。

なお、悪天候（風速10m以上の強風・落雷・潮位低下など）や車両故障により急遽運休となる場合がある。また、運行状況によっては通常デザイン車両での運行となることもあるが、その場合でも特別アナウンスとグッズ付きチケットは利用できる。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、原作・青山剛昌、監督・蓮井隆弘、脚本・大倉崇裕、音楽・菅野祐悟。横浜・みなとみらいを舞台に、謎の黒いバイク「ルシファー」をめぐるバトルミステリーが展開する。協力・監修はトウホウ。2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会