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外部パワーアンプの試聴はどこでできる？ 失敗しない音の確かめ方［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。
  • 「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

愛車のサウンドシステムを進化させたいと思っているドライバーに向けて、その思いを実行に移そうとするときに役立つようにと、製品の選定法を紹介している当連載。今回は「外部パワーアンプ編」の最終回として、試聴の機会の見つけ方を説明していく。

【画像全3枚】

◆「外部パワーアンプ」の音に触れるには多くのお店を回ると良いのだが、実は…

さて、前回の記事でも説明したように、「外部パワーアンプ」の選定は、最終的には音を聴いて決断すべきだ。カタログスペックや評判も参考にはなるものの、どんな音がするかは実際に鳴らしてみないと分からない。

ただし、外部パワーアンプの試聴機を潤沢に用意している「カーオーディオ・プロショップ」は多くない。なのでいくつかのお店を回ってみることが、製品の音に触れる機会を増やす良い方法だと説明した。

であるのだが実は、それ以外にもお薦めの方法が存在している。それは主には2つある。1つは「店頭試聴会に参加すること」で、もう1つは「カーサウンドコンテストに出向くこと」だ。

それぞれがどういうものなのかというと……。まず「店頭試聴会」とは以下のようなもののことをいう。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆店頭試聴会は、行ったことのないお店を初訪問する良い機会にもなる！

実は多くのカーオーディオ・プロショップが、ユーザーに製品の音を聴いてもらう機会を増やしたいと思っていて、その思いを形にするための取り組みをしている。それが店頭試聴会だ。メーカーやディストリビューターに協力を仰ぎ、1社から数社に試聴機やデモカーを持ち込んでもらってそれらの音をデモするイベントをたまに開催している。

なおそのような会の開催情報は、各店のHPやブログをチェックしていると発見できる。そして会があることを知ったら、行ったことのないお店であっても臆せず足を運んでみよう。各店ともに、そのような会は新規顧客を得るための機会とも考えているので、一見のユーザーも歓迎してくれる。そしてユーザーとしても行ったことのないお店の様子を知れる機会ともなる。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆「カーサウンドコンテスト」には、デモカーが大挙、集合する!?

そしてもう1つの「カーサウンドコンテスト」とはシステムの完成度を競い合うコンペティションで、このような会が全国各地で定期的に開催されている。

なおこれらの多くは、コンペティターのためだけのものではなく、広く門戸が開かれた「デモカー試聴会」という側面も持っている。多くのメーカーやディストリビューター、そしてカーオーディオ・プロショップがデモカーを持ち込んで、その音を披露している。

ただこういった会の開催頻度はあまり高くはないのだが、いざ開催されれば集まるデモカーの数は結構多いので、さまざまな製品の音に触れられる。なのでこのような会の開催情報を掴んだら、会場がある程度遠くても積極的に足を運んでみよう。

ところでデモカーでは、個々の製品の音を確認することは難しい。システム全体としてのサウンドを耳にすることとなるからだ。しかし多くのクルマの音を聴き込んでいくと、その音にはどの製品の影響が色濃く出ているかが段々と把握できるようになるはずだ。機会を見つけてはさまざまなクルマの音を聴き、経験則を高めていきたい。

今回は以上だ。次回からは新章に突入する。お楽しみに。

《太田祥三》

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