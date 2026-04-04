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ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール、4万1862点から100点の入賞作品を選出

ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール、4万1862点から100点の入賞作品を選出
  • ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール、4万1862点から100点の入賞作品を選出
  • 第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール表彰式 記念写真
  • それぞれが感じた自然を伸びやかな表現で描く保育園の園児たち
  • タイヤ交換などの作業の待ち時間にコンクールに参加できるようにしたタイヤ館横手店（秋田県）
  • 「100年生きた木」堀田 騎士さん
  • 「ねっこはのびるよ！どこまでも」古賀 由悟さん
  • 「わっしょい！わっしょい！」与那嶺 鈴歩さん
  • 「この緑を、あしたへ」石神 和香さん

ブリヂストンは、「第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール」の入賞作品を発表した。

ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール選出作品

今回のテーマは「みて！わたしの だいすきな しぜん」で、全国の未就学児から小学6年生を対象に4万1862点の応募が集まった。審査の結果、ブリヂストン大賞をはじめとする100点の入賞作品が選ばれ、4月3日に表彰式が行われた。

ブリヂストン大賞には、堀田騎士さんの「100年生きた木」、古賀由悟さんの「ねっこはのびるよ！どこまでも」、与那嶺鈴歩さんの「わっしょい！わっしょい！」、石神和香さんの「この緑を、あしたへ」、藤田尚樹さんの「とどけ！ぼくのゆびさき」の5作品が選ばれた。

「100年生きた木」堀田 騎士さん「100年生きた木」堀田 騎士さん「ねっこはのびるよ！どこまでも」古賀 由悟さん「ねっこはのびるよ！どこまでも」古賀 由悟さん
「わっしょい！わっしょい！」与那嶺 鈴歩さん「わっしょい！わっしょい！」与那嶺 鈴歩さん「この緑を、あしたへ」石神 和香さん「この緑を、あしたへ」石神 和香さん「とどけ！ぼくのゆびさき」藤田 尚樹さん「とどけ！ぼくのゆびさき」藤田 尚樹さん

受賞作品は4月7日から6月16日まで、東京スクエアガーデン（東京都中央区）のイノベーションギャラリーで展示される。

このコンクールは2003年から毎年開催されており、これまでの応募総数は80万7883点に達した。文部科学省と環境省が後援し、ターナー色彩、ブリヂストンサイクル、ブリヂストンスポーツが協賛している。審査員には漫画家のヒサクニヒコ氏や画家・絵本作家のミロコマチコ氏らが名を連ねた。

入賞者の内訳は、エコ絵画賞として1000名、上位100名にはブリヂストン大賞5名、ターナー色彩特別賞5名、ブリヂストンスポーツ・サイクル賞20名、ターナー色彩賞70名、ブリヂストン従業員賞3名の各賞が贈られた。団体賞として学校上位賞10団体も選ばれた。

第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール表彰式 記念写真第23回ブリヂストンこどもエコ絵画コンクール表彰式 記念写真
《ヤマブキデザイン》

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