自動車リサイクル促進センター、環境省主催のESGファイナンス・アワードで特別賞…リサイクル料金を原資としたESG投資などを評価

自動車リサイクル促進センター(JARC)は、環境省が主催する「第7回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」において、特別賞を受賞したと発表した。

「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」は、ESG金融または環境・社会事業に積極的に取り組み、インパクトを与えた機関投資家、金融機関、仲介業者、企業などについて、その先進的な取り組みを表彰し、広く社会で共有しESG金融の普及・拡大につなげることを目的に、環境省が2019年度に創設した表彰制度だ。

JARCは、自動車のリサイクル料金を原資としたESG投資や、ESG債券市場の発展を目的とした「発行体とのエンゲージメント」等を積極的に行っている。このたび、それらを評価され特別賞を受賞した。

選定委員会からは、自動車リサイクル資金の活用とESG債投資を結びつけたスキームの新規性に加えて、中長期的に全債券残高の約10%をESG債とする明確な目標設定が評価された。また、発行体である自治体へのエンゲージメントを実施し、サーキュラーエコノミーに関する地方自治体への啓発活動など、公益財団法人としての望ましいESG投資の在り方を探究してきたことも評価された。運用資産に制約のある投資家にとって参考となりうるモデルケースであり、事業特性を活かした新たな発展の方向性として期待されるとの講評を受けた。

JARCは2000年に設立されて以来、資源の有効利用及び環境保全に寄与すべく、自動車のリサイクル及び適正処理の促進に関する事業等を実施している。2018年からは、更に持続可能な社会の実現に貢献するために、自動車ユーザーから預託されたリサイクル料金の管理運用を実施する事業においてESG投資を開始した。2025年12月末時点で、ESG債の累計投資額は500億円となっている。

JARCは、今後も他の模範となるサステナブルファイナンスに取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していくとしている。