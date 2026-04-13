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ブリヂストン、トヨタ主催「2026 TMA年次サプライヤー会議」で品質・安全の2賞を受賞

ブリヂストン アジア パシフィック 吉眞弘氏（左）、タイ ブリヂストン 石井聡人氏（右）
  • ブリヂストン アジア パシフィック 吉眞弘氏（左）、タイ ブリヂストン 石井聡人氏（右）
  • トヨタ モーター アジア 前田昌彦氏（左）、ブリヂストン アジア パシフィック 吉眞弘氏（右）

ブリヂストンは、トヨタ自動車のアジア地域法人であるトヨタ モーター アジア（タイランド）が主催する「2026 TMA年次サプライヤー会議」において、品質と安全に関する2つの賞を受賞した。

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授賞式は2025年4月2日、タイの首都バンコクにあるセンタラ ライフ ガバメント コンプレックス ホテル＆コンベンション センター チェーン ワッタナーで開催された。この会議はタイおよびアジア地域のサプライヤーを表彰するもので、2025年の納入実績が評価対象となった。

「2025年地域サプライヤー品質管理優秀賞」は、ブリヂストン アジア パシフィック（タイランド）に授与された。安定した高品質の製品基準と効率的な生産体制が評価された。

「TCC安全活動2025最優秀安全賞」は、タイ ブリヂストンが受賞した。全事業における安全基準の継続的な向上への取り組みが認められた。

ブリヂストン アジア パシフィック、インド、チャイナ グループ プレジデントの吉眞弘氏は「アジアパシフィック地域の経営陣とチームの献身的な努力の証であり、誇りに思う。タイヤのイノベーションや多様なモビリティサービスの発展を通じて、トヨタ自動車やお客様の変化するニーズに応えていく」とコメントした。

今回の受賞は、トヨタ自動車とブリヂストンの強固な戦略的パートナーシップを象徴するものとされており、自動車業界の持続的な成長を推進するものと位置づけられている。

トヨタ モーター アジア 前田昌彦氏（左）、ブリヂストン アジア パシフィック 吉眞弘氏（右）トヨタ モーター アジア 前田昌彦氏（左）、ブリヂストン アジア パシフィック 吉眞弘氏（右）
《ヤマブキデザイン》

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