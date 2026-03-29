ますますパワフルに！ 車内電化生活を強力サポートするパワーチャージアイテム、新作、続々［特選カーアクセサリー名鑑］

キラリと光る秀作「カーアクセサリー」を、厳選して紹介している当連載。今回はスマホを始めとするさまざまな電子・電化製品のパワーチャージを行える「充電プラグ」の新作を4つお見せする。充電・給電環境の整備を考えていたのなら、これらのチェックをぜひに♪

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ますはこちら、「Kashimura（カシムラ）」の『DC-72W-USB 4ポート C2A2（DC-079）』（価格：オープン、実勢価格：1780円前後）から紹介しよう。なお今回取り上げるのはすべて、車両のDCソケットに挿して使う充電プラグで、ポートを3口以上装備するハイパワーモデルだ（すべてこの春にリリース）。

Kashimura・・DC-72W-USB 4ポート C2A2（DC-079）

で、こちらはUSB-CポートとUSB-Aポートを2口ずつ装備するヘビ-デューティ仕様。出力合計は最大で72W、USB-Cポートは最大36WのPD規格に対応し、USB-Aポートも最大36Wをデリバリー可能だ。自動識別ICを搭載し、端末に合わせて最適な充電を行える。ポートが青く発光するので、暗い場所でもコネクタを挿しやすい。

次いでは「SEIWA（セイワ）」の『DC/USBパワープラグA2C2（F363）』（価格：オープン、実勢価格：1890円前後）をフィーチャーする。当品もUSB-Cポート×2口、USB-Aポート×2口を装備し、CとAの1つずつがそれぞれ急速充電に対応している。4口同時充電が可能で、合計最大53Wを出力できる。

SEIWA・DC/USBパワープラグA2C2（F363）

なお当品は、ブルーLEDを装備していることもストロングポイント。インテリアのドレスアップパーツとしても機能する。また電圧計も備え、車両のメインバッテリーの健康状態もモニタリングできる。過電流保護や過電圧保護等の各種安全保護機能回路も搭載済みだ。

続いては、Kashimuraの『DC-120W USB4ポート C2A2（DC-076）』（価格：オープン、実勢価格：3180円前後）を取り上げる。こちらは特にパワフルなひと品。USB-CポートとUSB-Aポートを各2口装備し、4口同時使用が可能で合計120Wを出力できる（それを超えないように内蔵ICが自動調整）。

Kashimura・DC-120W USB4ポート C2A2（DC-076）

ポートの1つずつも強力。USB-Cポートは1つが最大65W、もう1つが最大36WのPDに対応し、USB-Aポートはともに最大18Wの急速充電を行える。USB-Aポートはリバーシブルタイプで、ブルーイルミも搭載するのでルックスも良好だ。過電流保護等の安全機能も複数搭載。

そしてもう1つ、Kashimuraの『DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 空冷ファン（DC-078）』（価格：オープン、実勢価格：3980円前後）をピックアップする。なお当品は、今回紹介する中で唯一ポートが3口と1口少ない。しかしスペックはいたって強力。2口あるUSB-Cポートの1口は、単独使用時に最大100Wを出力可能。2口を同時に使用する際には、最大60Wと最大45Wの供給を担保する。

Kashimura・DC-120W USB4ポート C2A2（DC-076）

USB-Aポートも急速充電を行える。単独使用時には最大18Wをデリバリーでき、他と同時使用時にも最大15Wを出力できる。そして保冷ファンも内蔵し、高温による出力低下を防止可能だ。

今回は以上だ。次回以降も注目すべき「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介する。お読み逃しのなきように（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。