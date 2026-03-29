パワーアンプ、最後は「聴いて選ぶ」ベシ！［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

カーオーディオ機材のアップグレードに興味があれば、当連載に注目してほしい。ここでは車載用音響機材の選び方のコツを全方位的に解説している。現在は「外部パワーアンプ」の選択法を説明している。今回からは、「試聴」のコツを紹介していく。

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◆「外部パワーアンプ」は聴いてみないと選べない。でもお店で聴ける製品数は限定的…

さて、ここまで外部パワーアンプの選択時に鑑みるべきポイントとして、これには「ch数違い」があることや「動作方式違い」があることを説明し、そしてカタログスペックの読み方までを解説してきたが、今回からは試聴の仕方について説明していく。

というのも外部パワーアンプの選択は、机上で完結するには無理がある。なぜなら、「どんな音がするか」がもっとも重要であり、そこのところは聴いてみないと分からないからだ。音を出してどんなサウンドなのかを聴き分けた上で、マイベストを絞り込みたい。

しかし実は、「カーオーディオ・プロショップ」に足を運んでも聴ける外部パワーアンプの数は、「スピーカー」と比べてかなり少ない場合が多い。外部パワーアンプはマニア向きのアイテムという色彩が濃いがゆえだ。なのでおのずとサンプル数も少なくなりがちだ。

とはいっても聴いてみないと分からないわけで、ではどうすればいいのかというと……。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イングラフ＜青森県＞）。

◆多くのお店を回れば聴ける製品数が増える。そのときに注意すべきは…

まずトライすべきは、「多くのショップを回ってみること」だ。少ないながらも何台かの試聴機を用意しているお店は多くあるので、数多くのお店を回れば音を確認できる製品数はぐっと増えていく。

なお多くのショップを回ってみることは、「お店選び」という観点でも有意義だ。まだ行きつけのお店が決まっていないのならなおさら、試聴をきっかけにいろいろなお店を見て、肌に合う、そして信頼できるお店を見つけ出したい。

ところでいろいろなお店を回って試聴をする場合、店舗ごとで試聴環境が異なる。特に組み合わせるスピーカーに何を使うかでも音が変化する。

なのでもしも試聴スピーカーを選択できるのであれば、スタンダードなスピーカーをセレクトしよう。価格的にはミドルグレードの人気モデルを試聴機とすれば、違うお店に行ったときに同じスピーカーで聴ける可能性が高まる。またニュートラルな特徴のスピーカーで聴いておけば、似たスピーカーも見つかりやすい。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:イングラフ＜青森県＞）。

◆個性の強いスピーカーと組み合わせて聴くのはNG！ そしてさらには…

逆に、超高級機やクセの強いスピーカーを組み合わせるのはNGだ。そのスピーカーの個性が出過ぎてしまうので、外部パワーアンプの特徴を掴みにくくなる。

そしてせっかくなので、「デモカー」の音も聴かせてもらおう。そうすることで体験できる外部パワーアンプの数を増やせる。

とはいえデモカーの音を聴く場合には、その音をもって使われている外部パワーアンプの特徴を決めつけないように注意したい。そこで聴けるサウンドは、積まれている機材すべての特徴が融合して生まれるものだ。さらには取り付け技術とサウンドチューニング技術も含めた総合的なサウンドだ。なので製品試聴の機会というよりも、そのお店の総合力を垣間見られる機会だと心得たい。

しかしクルマでの試聴を数多くこなすと、段々とそのサウンドはどの製品の特徴が色濃く出ているかがなんとなく分かるようになってくる。つまり、カーオーディオに関する経験値が上がっていく。その意味でも、デモカーの試聴機会は増やしたい。

今回はここまでとさせていただく。次回も試聴のコツを説明していく。お楽しみに。