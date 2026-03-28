コンパクト化と高輝度を両立したLEDヘッドバルブ「S7プラス」、カーメイト・GIGAが発売

カーメイトの自動車用ライトブランド「GIGA（ギガ）」から、LEDヘッドバルブの主力製品・S7シリーズをアップグレードした「LEDヘッド&フォグバルブ S7プラス」が新発売。

【画像】カーメイト・GIGA「LEDヘッド＆フォグバルブ S7プラス」

同時にEC専売モデルのラインアップ拡充として、ハロゲンバルブ形状で手に取りやすい価格帯のエントリーモデル「LEDヘッド&フォグバルブ C4」も、公式オンラインストア他、ECサイトにて発売を開始した。

S7は2020年6月の発売以来、コンパクトサイズながらハイパワーを実現し、従来モデルから50～60％の小型化に成功。より幅広い車種への適合を可能にし、現在8シリーズを展開する同社LEDヘッドバルブシリーズの中で累計出荷数トップを記録する製品へと成長した。

今回のS7プラスでは、S7で別体になっていたドライバーユニットを一体型に変更。ハロゲンバルブと入れ替えるだけの簡単取り付けを可能にしながらも、8300lm（BW5061 Hiビームの2灯合計値）の高い明るさを実現した。

カーメイト・GIGA「LEDヘッド＆フォグバルブ S7プラス」

独自の放熱構造を採用することで、点灯後30分経過しても約98％（BW5061の光束維持率）の光束維持率を実現。S7で好評だった「長時間走行しても暗くなりにくい」という特長を、ドライバーユニット一体の小型ボディにしても継承し、点灯直後の明るさをキープする。

厳選したLEDチップとレイアウトのチューニングにより、歩行者や路肩の状況がわかりやすいワイド配光と、遠方を明るく照らす広範囲照射を両立。街灯のない幹線道路や深夜の高速道路なども安心して運転できる。

路肩が見やすいワイド配光

ラインアップは、実用性とファッション性のバランスの取れた6000Kの白色光（BW5061・BW5062）と、クロカンやSUVに似合う3000Kの電球色（BW5063E、EC専売）を用意。新車検基準に対応したハロゲンバルブ同等のカットオフラインを再現し、日本国内で設計・開発、安心の3年間保証付きだ。

同時発売のC4は、高輝度LEDチップを採用することで、ハロゲンバルブ比約2倍の明るさとムラのない配光を実現。視認性がアップし、夜間や悪天候時の運転をサポートする。EC専売のため梱包資材の簡素化等でコストを削減し、求めやすい価格で高品質なLEDバルブを提供する。

安価なLEDバルブでは省かれていることの多い照射方向調整機能を搭載（BW5052Eのみ）。灯具リフレクターに対して正しい発光位置に合わせることで、バルブ本体が持つ最適な配光を実現する。青白さを抑えた6000Kの見やすい白色光で、LEDへの負荷を抑える放熱構造により、常に安定した明るさをキープ。密閉構造とファンレス構造により電子基板部分に泥や水分が混入しにくく、ハロゲンバルブと入れ替えるだけの簡単取り付けで、2年間保証付きだ。

両製品ともパッケージは各2個入り、車検対応。価格はいずれもオープンで、同社オンラインショップでの税込み価格はS7プラス・6000Kが1万3800円、3000Kは1万2800円、C4は8500円となっている。