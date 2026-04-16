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サンバイザーに装着したまま即展開！ 『ジムニー』シリーズ専用「折りたたみサンシェード」発売

カーメイト「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」
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カーメイトから、スズキ『ジムニー』シリーズ専用の「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」が新発売。EC専売製品で、価格はオープン。2カラーあり、同社の公式オンラインストアではいずれも税込み7480円。

【画像】カーメイト「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」

同製品は、サンバイザーに装着したまま使いたいときだけ展開・設置できる独自構造を採用している。この構造は2026年4月現在で業界初とされ、特許も出願済みだ。従来のサンシェードは使うたびに取り出す手間がかかり、収納場所にも困るという問題があった。特に収納スペースが限られるジムニーのユーザーからは「置き場が決まらない」「次第に使わなくなる」といった声が上がっていたという。

同製品はこの問題を解決するために、ふだんは運転席サンバイザーに折りたたんで取り付けておき、駐車後はバックルを外して広げるだけでフロントガラス全面をすばやくカバーできる構造とした。広げたサンシェードは助手席サンバイザーに設置した面ファスナーで固定でき、運転席からもスムーズに設置できる仕組みだ。サンシェード中央部の上側はルームミラーを避けるカッティングが施されており、設置後にミラーを再調整する必要もない。

カーメイト「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」カーメイト「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」

また、フロントガラス上部に広めの空間を設けることで、ドライブレコーダーへの熱影響にも配慮している。さらに、サンバイザーに製品を装着した状態でも、サンバイザーやバニティミラーは通常通り使用可能だ。日差しの角度に合わせて調整する際も、重さでサンバイザーが下がりにくい設計となっている。

素材にはUVカット生地と内側にPP板を採用し、折りたたみやすく車内を傷つけにくい点も考慮されている。カラーはジムニーのイメージに合わせたシルバー［CX550K］とカーキ［CX558K］の2色を用意。製品サイズはH30×W385×D145mm、重量は420g。

適合車種はスズキ・ジムニー（JB64W 2018年7月～）、ジムニーシエラ（JB74W 2018年7月～）、ジムニーノマド（JC74W 2025年4月～）。

カーメイト「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」カーメイト「バイザー取付 折りたたみサンシェード ジムニー用」
《ヤマブキデザイン》

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