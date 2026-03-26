「SUBARUらしさ」はどう進化するのか？ 新型『トレイルシーカー』デザインの裏側

SUBARU（スバル）のデザインが大きく変わろうとしている。その転換点となり得るのが、『ソルテラ』に続くBEV（バッテリー式電気自動車）の第2弾として登場する新型SUV『トレイルシーカー』だ。BEV時代のスバル車がめざすデザインとは。

トレイルシーカーの成り立ちから、デザイン開発のねらいについて担当デザイナーに話を聞いた。

◆アウトバックやフォレスターの後継としての役割

スバル トレイルシーカー

「この企画が始まった頃は、新車市場はBEVのみになるともいわれていました。スバルは『ソルテラ』はあるものの、いまあるガソリン車の『アウトバック』や『フォレスター』がなくなってしまうことを前提に、今後どうしていくかを考えていました」と振り返るのはスバル経営企画本部価値づくり推進室デザイン部主査の中村真一さんだ。

これまで培ってきたトヨタとのアライアンスもうまく利用し、「今のお客様が困らないようにしていかなければいけない」と企画がスタートした。スバルユーザーのニーズに応え、ソルテラでは足りなかったアウトドアレジャーでの積載性を高めることで、アウトバックやフォレスターの後継モデルとして位置付けることをめざした。

スバル トレイルシーカー

積載性を高めるためにはソルテラのクーペライクな形状ではなく、より箱型にする必要があった。だがそうすることで空力性能が悪化し、航続距離にも影響する。空力・電費とユーザーニーズの相反する要素を上手く合体させ、アウトバックなどで実現できていることをトレイルシーカーでも実現する。それが開発テーマとなった。具体的には、大型スーツケースを4個、ゴルフバック4つ、大型犬用のドッグゲージが入るスペースを確保することが命題だった。

中村さんは、「デザイナーは格好良いフォルムを考えたいですし、なんとなく大きな荷室があればいいということでもない。やはり空力や電費を考えてなるべくコンパクトなボディの中で実現しなければいけないですよね。そこでどういうお客様がこの荷室をどういう使い方をするか、具体的には何を載せるのかを最初に決めました」と語る。

スバル トレイルシーカー

◆自然との調和と、スバルらしい“韻”

トレイルシーカーのデザインがめざしたのは、自然との調和だ。「スバルのユーザーが求めている自然派志向ですから、そういった自然の中でのシーンにも合致するような、お客様が持って行ったいろんな道具たちとともにトレイルシーカーも馴染みがいいようなデザインにしています」。それでも、ただクリーンでシンプルなデザインではなく、「スバルらしいBEVのアプローチ」を考え、「少しラギッドなデザインにしました」と中村さんは明かす。

一方で、デザインにおけるスバルのブランド表現に変化が求められた。これまでのスバル車のフロントマスクは、ヘキサゴングリルやコの字のターンランプ、ヘッドランプを特徴とした。これらはスバル車の魂とも呼べる「水平対向エンジン」のピストンの動きを可視化したものだ。つまりBEVでは、それらのデザインが意味を持たなくなってしまう。