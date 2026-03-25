ガラスコーティング被膜が1年以上持続、オートバックスが「AQ. 硬化型ボディコーティング」発売

オートバックスセブンのプライベートブランド「AQ.」から、高耐久ボディコーティング「AQ. 硬化型ボディコーティング」が新発売。30mL入りで税込み価格は2480円。スポンジ1個とマイクロファイバークロス1枚（30×30cm）が付属する。

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同製品は、強靭なガラス被膜を形成するポリシラザンと、深い艶と高い撥水性をもたらすシロキサンを独自配合し、1年以上持続するガラスコーティング被膜を形成する（ボディ塗装面での同社試験による結果、天候や使用条件により異なる）。

高いスリック性により、ボディ表面が滑らかに仕上がり、水滴が素早く滑り落ちる。これにより雨ジミや砂ぼこり、花粉、黄砂などの汚れが付着しにくくなる。付着した汚れも洗車時に簡単に落としやすく、クロスやスポンジがスムーズに滑るため、摩擦による微細な洗車キズがつきにくい。

ボディだけでなく、窓ガラスやホイール、未塗装樹脂やヘッドライトレンズなど幅広い外装パーツに施工可能だ（タイヤとゴムは除く）。

プロ品質のコーティングにありがちな「塗りこみ後の乾燥待ち時間」が不要で、塗ってすぐに拭き上げるだけで仕上げられる。作業性が高くスピーディに施工できるため、初めての人でも簡単かつ安心して使用できる。

オートバックス「AQ. 硬化型ボディコーティング」