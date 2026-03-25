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ロールスロイス、完全電動のコーチビルド・コレクション発表…4月実車公開予定

ロールスロイスのコーチビルド・コレクション
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ロールス・ロイス・モーター・カーズは3月24日、限定生産のコーチビルド車と数年にわたる特別な体験プログラムを融合した新たな提案「コーチビルド・コレクション」を発表した。

コーチビルド・コレクションは、ロールス・ロイスが構想し手掛ける限定生産モデルで、二度と再現されることのない唯一無二の存在となる。ロールス・ロイスのデザインに深い愛着を持つ顧客に対し、世界各地に拠点を持つプライベート・オフィスを通じて招待制で提供される。

各コーチビルド・コレクションは厳格に限定生産され、二度と同じものが作られることはない。ドバイ、ソウル、上海、ニューヨーク、そしてグッドウッドの本拠地にあるグローバルなプライベート・オフィスのネットワークを通じて、このプログラムに招待される。

顧客には、パフォーマンスや極限の気候条件下での開発過程を間近に見られる非公開のテスト施設への独占的なアクセスが提供される。また、このモーター・カーの物語と深く結びついた特別な場所への旅も企画されている。さらに、ロールス・ロイスの最も秘められたデザイン・スタジオへの希少なアクセスが許され、スーパー・ラグジュアリーの世界に属する熟練の職人たちのアトリエにも迎え入れられる。

顧客はまた、世界で最も魅力的な目的地に集い、各コーチビルド・コレクションを生み出したデザイナーたちがそのインスピレーションと信念を共有する、特別なプライベート・イベントに参加する。

ロールス・ロイス初のコーチビルド・コレクションは、完全電動車となる予定だ。これは、多くの顧客が完全電動のロールス・ロイスに抱く情熱を反映している。コーチビルド・コレクションのプログラムにインスピレーションを与えた多くのコレクターは、すでにスペクターのオーナーであり、その電動パワートレインがロールス・ロイス体験を高めていることを称賛している。

初のコーチビルド・コレクションは、ブランドの理念とコレクターの強い想いが融合して生まれた、深く考え抜かれた第一作となる。詳細は2026年4月に発表される予定だ。

《森脇稔》

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