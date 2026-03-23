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しまった！ 自転車の青切符…反則金はいくらになるのか？

しまった！ 自転車の青切符（イメージ）
  • しまった！ 自転車の青切符（イメージ）
  • スマートフォン操作などの「ながら運転」（イメージ）
  • 信号無視、横断歩行者妨害（イメージ）

自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度が2026年4月から導入される予定だ。改正道路交通法により、自転車の交通違反は「指導・警告」「青切符（反則金）」「赤切符（刑事事件）」の3段階で処理される仕組みとなる。対象は16歳以上の自転車利用者だ。

【画像】スマートフォン操作などの「ながら運転」

これまで自転車の違反は、警察による指導や警告が中心で、悪質な場合のみ赤切符として刑事事件になる仕組みだった。青切符制度の導入により、軽微な交通違反でも反則金が科されるケースが生まれる。

反則金の額は違反内容によって異なる。主な例（予想）は次の通り。

・スマートフォン操作などの「ながら運転」　1万2000円
・踏切への立ち入り　7000円
・信号無視　6000円
・逆走（車道右側通行）　6000円
・横断歩行者妨害など　6000円
・一時停止無視　5000円
・傘差し運転　5000円
・イヤホン運転（周囲の音が聞こえない状態）　5000円
・夜間の無灯火　5000円
・二人乗り　3000円
・横並び走行（並進）　3000円

金額はおおむね3段階に分かれる。スマートフォン操作など危険性が高い違反は1万2000円と最も高額となる。信号無視や逆走など事故につながりやすい違反は6000～7000円、二人乗りや無灯火など比較的軽い違反は3000～5000円とされている。

特に近年問題となっているスマートフォン操作による運転（ながらスマホ）や逆走は、取り締まりの重点対象となる可能性が高い。

制度の導入により、自転車利用者にも自動車と同様に交通ルールの順守がより強く求められることになる。

《高木啓》

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