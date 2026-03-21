自転車違反に青切符…取り締まりは厳しくなるのか？ どんな行為が対象に？

自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符」制度が導入される。改正道路交通法により4月から施行される予定で、対象は16歳以上の自転車利用者である。制度の導入により、自転車の交通違反の取り締まりは実質的に強化される可能性がある。

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●刑事処分にならない青切符

交通違反の処理には大きく2種類があり、警察では書類の色で区別している。軽微な交通違反に適用される青色の書類が「青切符」で、反則金を納めれば刑事処分にならない。いっぽう、重大な違反は赤色の書類「赤切符」が交付され、刑事事件として扱われる。正式名称は交通反則通告制度による「交通反則告知書」である。

この制度はこれまで自動車やバイクの軽微な交通違反に適用されてきた。今回の法改正では、この仕組みを自転車にも拡大する。

●警告で終わっていた違反でも、制度導入後は反則金

これまで自転車の違反処理は「指導・警告」と「悪質な場合の赤切符（刑事事件）」の2段階だった。青切符導入後は、「指導・警告」「青切符（反則金）」「赤切符」の3段階で処理されることになる。警察庁は、信号無視やスマートフォン操作などの危険行為を抑止し、自転車事故の減少につなげる狙いとしている。

取り締まりについては、違反の扱いが変わることで実質的に厳しくなる可能性がある。従来は警告で終わることが多かった違反でも、制度導入後は反則金が科されるケースが出てくるためだ。警告で済んでいた行為に金銭的なペナルティが伴うことで、抑止力が強まるとみられる。

ただし警察は、すべての違反を一律に取り締まるのではなく、悪質な違反や危険性の高い行為、繰り返し違反などを中心に対応するとしている。

●青切符の対象となる違反の例

青切符の対象となるのは自動車と同様、軽微な交通違反である。主な例としては、信号無視、一時停止無視、右側通行（逆走）、歩道での危険走行、スマートフォン操作（ながら運転）、傘差し運転、並進（横並び走行）、夜間の無灯火、遮断機が下りた踏切への進入などが挙げられる。

特に近年問題となっているスマートフォン操作による運転や逆走などは、重点的な取り締まり対象となる可能性がある。制度導入により、自転車利用者にも交通ルールの順守がより強く求められることになりそうだ。