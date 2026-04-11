これはダメ！ 電動キックボードの守るべきルールとは　危険行為と違反ポイントを整理

電動キックボードは、2023年の道路交通法改正により、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分に位置付けられた。手軽な移動手段として普及が進む一方で、交通ルールの理解不足や違反行為が課題となっている。
ここでは、電動キックボード利用者が守るべき基本ルールと、違反・危険行為を整理しよう。
●守るべき基本ルール
まず、電動キックボードの主な交通ルールは以下の通りである。
・16歳以上で運転可能（免許不要）
・車道の左側を通行する
・信号機や一時停止などの交通ルールを守る
・二段階右折を行う（交差点）
・ヘルメット着用は努力義務
・ナンバープレートの装着と自賠責保険への加入が必要
これらは一般的な車両と同様に、道路交通法に基づく基本的な義務だ。電動キックボードの危険行為
●主な違反行為
電動キックボードで特に問題となる違反行為は次の通り。
・飲酒運転（厳しく禁止されている）
・右側通行（左側通行義務違反）
・信号無視
・一時停止無視
・二人乗り
・歩道の不適切な走行
これらの行為は事故につながるリスクが高く、検挙対象となる。
●危険行為と事故リスク
違反に至らなくても、以下のような行為は危険性が高いとされる。
・自動車の直前への割り込み
・周囲確認を行わないままの進路変更
・夜間のライト未点灯
・スマートフォン操作をしながらの運転
特に車道を走行する特性上、自動車との接触事故のリスクが高い。